Andy Ruiz Jr megmutatta hihetetlen átalakulását a közösségi médiában, és egy teljesen új sportolónak tűnik.

A 31 éves bokszoló azóta nem lépett ringbe, hogy 2019 decemberében vereséget szenvedett Anthony Joshua ellen, akkoriban rengeteg kritika érte, hogy túlsúlyos volt a visszavágón. Az első mérkőzésen magasra tette a mércét, amikor legyőzte Joshuát, ám ezt a hozzáállásának köszönhetően nem tudta megugrani később.

Ruiz összefogott Canelo Alvarez edzőjével, Eddy Reynosóval, hogy "visszatérhessen a helyes útra".

„Keményen dolgozom, hogy felkészüljek arra, aki következik. Hála Istennek, jó úton járok. Nehéz. Soha életemben nem tettem ilyet. Soha nem emeltem súlyt, nem volt olyan testedzőm, mint most” – mondta az egykori nehézsúlyú világbajnok.

Majd Ruiz kitért arra is, hogy mit vár a Tyson Fury Anthony Joshua elleni mérkőzéstől.

„Érdekes küzdelem lesz. Joshua ellen már harcoltam, míg Fury ellen még nem. Szerintem Tyson Fury fog nyerni, mivel Joshua legutóbbi teljesítménye nem volt valami lenyűgöző, egyszerűen csak elvégezte a munkát.”

