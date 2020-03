Anthony Joshua június 20-án a Tottenham White Hart Lane otthonában védheti meg a WBA, IBF és a WBO nehézsúlyú világbajnoki címeit Kubrat Pulev ellen. Joshua tehát szembenéz hamarosan az IBF kötelező kihóvójával, akinek mérlege 28-1 (14 KO).

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.