Már az is nagy szó, hogy kifér kettőjük neve egy cikkben!

Floyd Mayweather nem bírja ki, hogy a mai nap csak Conor McGregor győzelméről szóljon. Az ír ketrecharcos magyar idő szerint vasárnap hajnalban megrendezett mérkőzésen 40 másodperc alatt verte meg ellenfelét, Donald Cerront.

A veretlen ökölvívó, Mayweather 2019 novemberében jelentette be, hogy 2020-ban ismét visszatér. Most már arról szólnak a hírek, hogy nem egy, hanem két meccset is vállal és erre utalt talán ő is a posztjaiban.

Instagram post by Floyd Mayweather * Jan 19, 2020 at 6:19am UTC 280.8k Likes, 15.2k Comments - Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Instagram

Azt viszont sosem lehet biztosra tudni, hogy a visszavonult amerikai váltósúlyú profi bunyós komolyan gondolja-e a visszatérését vagy csak húzza az emberek agyát, de két sejtelmes képet is posztolt Instagram-oldalára.

Az egyiken Conor McGregor, míg a másikon Habib Nurmagomedovval látható.

Instagram post by Floyd Mayweather * Jan 19, 2020 at 6:57am UTC 21.6k Likes, 1,402 Comments - Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Instagram

Sport365.hu - Conor McGregor 40 másodperc alatt visszatért Profi MMA mérkőzést utoljára bő három éve, 2016 novemberében volt csak képes nyerni. Legutóbb Khabib Nurmagomedov ellen lépett szorítóba, amikor is nagy pofára esés lett a vége. Cerrone ellen úgy tűnt bombaformában tér vissza, újra éhesnek tűnt az ír ketrecharcos. Mindezt rengeteg képpel és videóval is próbálta érzékeltetni a szurkolókkal.

Forrás: Instagram

Borítókép: Al Bello/Getty Images