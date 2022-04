Aj McKee először érezte meg a vereség ízét, és úgy érzi, eljött a változás ideje. A Bellator 277 gálája utáni sajtótájékoztatóján az SAP Centerben McKee beszélt a jövőjéről az újságíróktól zsúfolásig megtelt szobában. McKee egyhangú pontozással kikapott Patricio Freire ellen, amivel nem értet egyet.

„Ez egy kudarc számomra. Nyilvánvalóan az, mivel a világ legjobbja vagyok. Úgy gondolom, hogy egy bajnokot meg kell verni, ahhoz, hogy elvedd a címét, és Pitbull nem ezt tette. Láttuk, ahogy én nyertem ellene. Nem tudom, nem tudom, haver. Apám mindig azt mondta nekem, ne bízd a bírákra a meccset. Ez az én hibám.”

The King of rematches is once again the King of the Featherweights.#AndNew World Champion, @PatricioPitbull - winning by Unanimous Decision.#Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/FoxBMVceOk