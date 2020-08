A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) a virtuális térben rendezné decemberi kongresszusát, amelyre eredetileg Budapesten került volna sor.

Franco Falcinelli, az európai szövetség (EUBC) elnöke elmondta: legutóbbi videokonferenciájuk alkalmával az AIBA ideiglenes elnöke, Mohamed Moustahsane beszélt a decemberi kongresszus megtartásának lehetőségeiről, és hangsúlyozta, az online lebonyolítás jó alternatíva lehet az esemény jövő évre halasztásával szemben.



Moustahsane elárulta, hogy rendkívüli körülmények között - a koronavírus-járvány is ilyennek számít - jogilag lehetséges a kongresszus virtuális megrendezése, és akár elnökválasztást is lehet tartani ilyen módon.



Az ideiglenes elnök a végső döntés meghozatala előtt az összes nemzeti szövetség véleményét meghallgatja a témában.



Az olimpiai spotágakkal foglalkozó insidethegames.biz szakportál cikke felidézi, hogy a budapesti kongresszus eredeti dátuma március 20. lett volna, de ezt előbb június 20-ra módosították, majd a december 12-13-i időpontot jelölték ki.



Az idei közgyűlésen a küldöttek szavaznak az alapszabályról, amelynek megváltoztatásával a hosszú ideje pénzügyi és vezetési válsággal küzdő AIBA visszanyerheti korábbi státusát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, illetve elnökválasztásra is sor kerül. A NOB tavaly júniusban függesztette fel az ökölvívó-szövetség tagságát.



A jelenlegi vezető, Mohamed Moustahsane mandátuma, ideiglenes megbízatása egy évvel azután, hogy a lemondott Gafur Rahimov helyére megválasztották, március 29-én lejárt. A marokkói elnök hivatali idejét időközben a végrehajtó bizottság meghosszabbította, hogy az elhalasztott közgyűlésig folytathassa munkáját.



Az AIBA átmenetileg olyannyira kikerült az olimpiai mozgalomból, hogy nem vehetett részt a tokiói játékokra selejtező versenyrendszer kialakításában, és a sportág olimpiai viadalának a lebonyolításába sem szólhat bele. A szövetség státusát a NOB a jövő évre halasztott játékok után vizsgálja felül.



