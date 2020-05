Spike Carlyle a 27 éves ketrecharcos hatalmas hibát vétett az oktogonban. Ellenfelét éppen földre vitte, amikor azt hitte, hogy vége van a menetnek, ezért megfordult és elindult az edzője felé.



A menetnek azonban még nem volt vége, és ellenfele Billy Quarantillo ezt pontosan tudta. Carlyle után ment és hátulról hatalmasat ütött a fejére.

A menet végét jelző duda ekkor valóban megszólalt, megmentve ezzel a hibázó ketrecharcost.

A mérkőzést végül egyhangú pontozással Quarantillo nyerte.

Spike Carlyle thought the round was over and got dropped LMAOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/bA5YxXE9lO