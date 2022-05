Mindenki Conor McGregort akarja. A UFC 274 gáláján két könnyűsúlyú harcos is kihívta "The Notorious"-t. Az egyik Michael Chandler volt, aki brutális győzelmet aratott Tony Ferguson ellen, a másik pedig Charles Oliveira, aki súlytévesztés miatt elbukta a bajnoki címet, hiába szubolta Justin Gaethje-t.

Chandler called out McGregor after his KO win #UFC274 pic.twitter.com/m7Rk5jTrvE — ESPN MMA (@espnmma) May 8, 2022

Conor reagált mindkét kihívásra. Ugyan szeretne a brazil ellen harcolni, jelenleg nagyon élvezi, hogy ilyen nagy darab, így nem biztos be akar fogyasztani könnyűsúlyba. Chandler viszont direkt váltósúlyban ajánlotta fel a mérkőzést az írnek, ami már csábítóbb is volt McGregor számára és úgy gondolja, akár még össze is jöhet ez a párharc.

„Igen, ez egy jó ötlet, úgy értem, ki a fene ne szeretné látni azt a harcot? De Conor még nem áll készen, sérült. Ha Conor 100%-os, és valóban elkezdhet edzeni a harcra, akkor elkezdhetünk beszélni róla” – mondta White.

Conor McGregor responds to Michael Chandler's callout after an electrifying knockout of Tony Ferguson.



More #UFC274 reactions: https://t.co/9444hs659i pic.twitter.com/bBzF5kwKIj — MMA Junkie (@MMAJunkie) May 8, 2022

Forrás: lowkickmma.com

Borítókép és fotók: Conor McGregor / Twitter