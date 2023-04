A UFC elnöke, Dana White teljes mértékben támogatja Jorge Masvidal döntését, hogy a UFC 287 után visszavonul.

Masvidal azt követően jelentette be, hogy aktív versenyzőként lejárt az ideje, hogy négy egymást követő mérkőzésen vereséget szenvedett, legutóbb szombaton a Kaseya Centerben, szülővárosa közönsége előtt Gilbert Burns ellen egyhangú pontozással kapott ki.

A mérkőzés előtt a 38 éves Masvidal azt mondta, hogy ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ő szeretné, akkor valószínűleg szögre akasztja a kesztyűket. Ez így is lett, és tekintve, hogy "Gamebred" hol tart a karrierjében, White egyetértett az időzítéssel.

„Amint a visszavonuláson gondolkodsz, ebben a szakmában ezt kellene tenned. Rengeteg pénzt keresett, még ma is. Rengeteg dolga van az oktagonon kívül is, mint Conornak (McGregornak) és néhány más srácnak. Szerintem mindent bebizonyított, amit be kellett bizonyítania magának, és megváltoztatta a családja életét, és miért is ne dönthetne így?” – mondta White a riportereknek, köztük az MMA Junkie-nak is.

Masvidal az elmúlt évek egyik legnépszerűbb harcosaként távozik a UFC-ből. Miután közel egy évtizedet töltött a promócióban közepes sikerekkel, Masvidal 2019-ben megváltoztatta a karrierje pályáját, amikor Darren Tillt, Ben Askrent és Nate Diazt is legyőzte.

A cikk folytatásáért kattints a képre.

Borítókép: Carmen Mandato/Getty Images