Gervonta Davis a tizenegyedik menetben legyőzte Mario Barriost, Floyd Mayweather inspirációs szavai után.

A 130 fontról 140-re fellépő Davis a WBA „regular” övéért harcolt, egy szilárd, veretlen bunyós ellen. Az első két menetben mindkét fél óvatos volt. A harmadikban kezdett felforrósodni a hangulat, amikor Barrios betalált, aminek következtében Gervonta agresszívabb lett. Ezután a küzdelem úgy rendeződött be, amely úgy tűnt, hogy jobban megfelel Barriosnak, mint a népszerű fiatal sztárnak.

Signals from champ to champ! It’s a go #DavisBarrios @FloydMayweather @Gervontaa pic.twitter.com/JsK5Xresl5