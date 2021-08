Csepelen kedden délelőtt ünnepélyesen felavatták a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) felújított kollégiumát, ahova szeptembertől 87 vidéki fiatal sportoló költözhet be.

A 14-16 esztendős birkózók a Budapesti Központi Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium négy szintjén kaptak elszállásolást, amelyet 280 millió forintból modernizáltak.



Az ünnepélyes avatón Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a szakképzési rendszer tartalmi és formai megújításával új lehetőségek nyílnak meg a fiatalok előtt, olyan új életpályát kínálnak a gyerekeknek, amelyben összekapcsolódik a tanulás és a sportolás.

Utalt rá, számtalan példa bizonyítja hogy a sportolás az oktatási oldalt is erősíti, mert kitartást, erőt és s hitet ad, és ezek a tulajdonságok a mindennapi életben is hasznosíthatók.



"A sport erősíti a jellemet, segíti az oktatást és nagyon remek embereket tud képezni, és ezt személyes példából mondom" - fogalmazott a helyettes államtitkár, akinek férje Pölöskei Gábor volt válogatott labdarúgó, jelenleg edző, és két fia is futballozott korábban.



Korpási Bálint világ- és Európa-bajnok birkózó felidézte, hogy a Lőrincz testvérekkel és Módos Péterrel együtt éppen húsz éve költöztek be a Mr. Tus Sportiskolába, és ha ők szűkösebb körülmények között edzve is ilyen szép eredményeket értek el, akkor biztos benne, hogy a kollégiumba most beköltöző fiatalok is hasonlóra lesznek képesek.

Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke kiemelte, hogy szeptember 3-tól 87 tehetséges vidéki fiatal kap képzést a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. A cél az, hogy az ifjú birkózók számára olyan feltételeket teremtsenek, amelyek között ők a tehetségükből sok lemondással és fegyelemmel a legtöbbet tudják kihozni. Közölte, hogy a 280 millió forintos felújítási költségből 260 millió forint közpénz - amelyért külön köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek -, a fennmaradó 20 milliót pedig a KIMBA gazdálkodta ki.

Az avatóünnepség végén Pölöskei Gáborné és Németh Szilárd a kadett Európa- és világbajnok Elekes Enikő, valamint a kadett vb-bronzérmes Gombos Alex birkózók társaságában vágta át a nemzeti színű szalagot, majd Kispál György atya is megáldotta a megújult épületrészt.

Borítókép: MTI