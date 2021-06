Sajnos a 2021-es év folyamatosan tartogat számunkra kellemetlen meglepetéseket. Néhány napja a magyar bajnoki címmérkőzés egyik főszereplője, Tóth László jelezte, hogy sérülés miatt nem tudja vállalni a Krämer Péter elleni összecsapást.

Szerencsére Krämer nem marad ellenfél nélkül, hiszen Görbics Gábor vállalta a beugró szerepét, így az esemény főmérkőzésén Krämer Péter és Görbics Gábor csap össze a magyar bajnoki címért!

- Öledbe hullott egy címmeccs. Hogy kerültél Te képbe?

- Nekem sajnos kimaradt majd egy év különböző okok miatt, de most helyre kerültem. Legutóbb Tóth Lacival bokszoltam, ahol megosztott pontozással kaptam ki egy véleményes meccsen. Most pedig segítettem mind a két srácnak a felkészülésben, és azt gondolom, ezért került szóba a nevem. Küzdöttem már nagyon veszélyes bokszolókkal, nem riadok meg. Szerdán szóltak, hogy lenne a meccs, igazából edzegetek, persze nem úgy, mintha meccsre készülnék, de úgy vagyok vele, miért ne. Úgy érzem, van sanszom nyerni, ettől függetlenül nem nézem le az ellenfelet, de adok magamnak egy esélyt, hogy győzzek.

- A közös pont voltál a felkészülésükben, végül főszereplő lehetsz. Mit jelentene számodra a magyar bajnoki cím?

- Voltam már magyar bajnok, és akkor is nagyon jó érzés volt, szerintem most is az lenne. Boldog lennék, ha összejönne.





- Legutóbb szeptemberben bunyóztál, pont Tóth László ellen, ahol veszítettél. Hét meccses rossz szériában vagy, most megtöröd ezt?

- Ezt nem egy rossz szériának nevezném, igazából jó bokszolókkal bunyóztam és úgy kaptam ki. Jó lenne most nyerni, és mindent meg is teszek a győzelem érdekében. Úgy megyek a ringbe, hogy nem akarok alárendelt szerepet betölteni. Meg akarom lepni Őt.

- Jól ismeritek egymást, mire számítasz az összecsapáson?

- Egy meccs egész más, mint egy edzés. Sparringon viselünk fejvédőt, nagyobb a kesztyűnk és egész más az ütések sebzése, mértéke. Ismerem Őt, tudom, mire kell figyelnem ellene, de számítok meglepetésekre is természetesen. A helyzetnek megfelelően fogok bokszolni, nem pedig rutinból.

- Mit üzensz Krämer Péternek?

- Nem akarok nagy üzengetésekbe belemenni, de annyit mondhatok, hogy nem kérek kegyelmet, de nem is adok.

Péter is üzent ellenfelének:

Borítókép: k-1.hu