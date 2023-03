Alex Pereira már a súlycsökkentés folyamatában van az Israel Adesanya elleni várva várt visszavágójára a UFC 287-en.

A floridai Miami-Dade Aréna ad otthont a UFC 287-nek, ahol a középsúlyú bajnoki címmeccsre kerül sor a régi rivális Alex Pereira és Israel Adesanya között. Miután a brazil behemót két győzelmet aratott „The Last Stylebender” felett a GLORY Kickboxing zászló alatt, követte Adesanyát a vegyes harcművészetekbe, ahol szintén az volt a célja, hogy legyőzze őt. Pereira pontosan ezt tette, és egy sokkoló ötödik menetes kiütéssel megszerezte harmadik győzelmét Adesanya ellen, és ezzel a novemberi UFC 281-en megszerezte a középsúlyú bajnoki övet.



Hetekkel a második találkozójuk előtt a UFC-ben, Alex Pereira már a súlycsökkentés folyamatában van. A BJJ fekete öves Plinio Cruz által az Instagramon megosztott képen Pereira látható, amint az április 8-i első UFC címvédése előtt izzad.

Alex Pereira is really heavy cutting weight three weeks before the fight #UFC287 pic.twitter.com/CIoFfpFn5U