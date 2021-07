A cikkben megrázó képek és videók szerepelnek!

2020 márciusa óta nem rendeztek UFC-gálát nézők előtt a ketrecharc Mekkájának számító Las Vegas-i T-Mobile Arenában. Azonban szombaton éjjel visszatérhettek a rajongók, és rögtön egy igazi szuperbunyót, a Dustin Poirier-Conor McGregor háború harmadik felvonását kapták.

McGregor legutóbb januárban vereséget szenvedett Dustin Poiriertől, és hát nem is kellett sokat várni, íme, az újabb összecsapásuk. A felek immáron harmadszor találkoztak, és az állás kettőjük között 1-1 volt. A gálá többi összecsapása is rendkívül izgalmasra sikeredett.



Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

- O'Malley végül győzedelmeskedni tudott Moutinho ellen, az lett amit akart, de abszolút mindent ki kellett adnia magából. O'Malley TKO-val nyert a 3. menetben, Herb Dean játékvezető úgy döntött, hogy félbeszakítja O'Malley ütéssorozatát.

Arizona native Sean O'Malley is dedicating a potential KO at #UFC264 to the Phoenix Suns



(via @SugaSeanMMA) pic.twitter.com/CcbEbgN2gn — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

- Irene Aldana hibátlan teljesítménnyel tért vissza, hogy megállítsa Yana Kunitskaia-t már az első menetben. Egy irtózatosan kemény bal horoggal a földre kényszerítette ellenfelét, innentől kezdve Aldana könyörtelenül ütötte, vágta ellenfelét, míg Jason Herzog játékvezetőnek nem maradt más választása, mint megállítani a harcot. Aldana az 1. menetben TKO-győzelmet aratott.

Irene Aldana () showing that the rear power in a hook comes from the hips. pic.twitter.com/MsA0L1mOVw — Miguel Class (@MigClass) July 11, 2021

"Először is elnézést szeretnék kérni tőle és csapatától a súlyprobléma miatt. Volt némi problémánk. Nagyon örülök, hogy vállalta a harcot. Nagyon keményen dolgoztunk, hogy idáig jussunk. Lépésről-lépésre akarunk haladni, nem szeretnénk semmit sem elsietni. A bajnoki övet akarom” – mondta Aldana.



Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

- Tai Tuivasa pusztító kiütéssel mindössze 67 másodperc alatt megsemmisítette Greg Hardy-t. Tuivasa készen állt a háborúra, de csak 67 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy az NFL korábbi játékost, Greg Hardy-t legyőzze.

Tai Tuivasa (-125) knocks out Greg Hardy pic.twitter.com/gWf5hg7Od7 — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) July 11, 2021



Conor McGregor - Dustin Poirier

- Nagyon tüzesen indult már a bevonulás is, ez egy másik Conor volt ezegyértelmű, mint legutóbb. Még el sem kezdődött, máris majdnem egymásnak estek. Conor rögtön rúgásokkal kezdett, legutóbb ezeket is hiányolta mindenki az ír ketrecharcostól. Poirier betalált nem is egyszer, pillanatra mintha bajba lett volna Conor, aki fogott is egyből. A hangulat fergeteges volt a stadionban, miközben McGregor giotinba akarta volna fogni Poirier fejét, amikor végül kiszabadult Dustin. A harc a földön folytatódott, ahol a könyökösé volt a főszerep. Véres a nyelve Conornak, de a legnagyobb baj, hogy kiment a bal bokája. Nem tudta folytatni az ír ketrecharcos a mérkőzést. Brutális sérülés! VÉGÜL TKO-GYŐZELMET HIRDETTEK KI, VAGYIS DUSTIN POIRIER GYŐZEDELMESKEDETT ISMÉT!

We expected something crazy, but nobody could have predicted THIS.



@DustinPoirier settles the trilogy, but the story may not be over yet! #UFC264 pic.twitter.com/HMUY1K5rNC — UFC Europe (@UFCEurope) July 11, 2021

Conor McGregor mindent feláldozott a visszatérés kedvéért, és iszonyatosan szerencsétlen volt. Egy borzalmas sérülést szedett össze, ami még akár az is lehet, hogy a karrierje végét jelenti. Eltört a lába! A sors fintora, hogy McGregort hordágyon kellett levinni, hiszen a mérkőzés előtt pont ő fenyegette ezzel Dustint.

THE TRILOGY ENDS IN HEARTBREAK.



Poirier writes the final chapter as the fight is called after the first! #UFC264 pic.twitter.com/V8bl8ubvV6 — UFC Europe (@UFCEurope) July 11, 2021

Poirier úgy fogalmazott, hogy már a mérkőzés elején az egyik rúgásnál hallotta, hogy Conor lába reccsent. Szerinte nagyon nem volt szép. hogy halállal fenyegette őt McGregor a mérkőzés előtt, ami már nála túllépte a határt.

Conor McGregor: Nincs még itt vége, az elején megfogtam. Nem igaz, hogy Dustin miatt tört el a lábam.

Dang what an injury at #Ufc246 hope @TheNotoriousMMA can come back from a horrific injury. pic.twitter.com/8ekew61xzb — Big Dog Sports (@bigdogsport) July 11, 2021

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

