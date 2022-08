Tyson Fury lehet, hogy befejezte a profi ökölvívást, de úgy tűnik, a WBC nehézsúlyú bajnokának még mindig akad kérője, és a közeljövőben valószínűleg láthatjuk még valahol.

A múlt héten a The Gypsy King izgalomba hozta a bokszrajongókat, amikor bejelentette visszatérését, mielőtt később megerősítette visszavonulását azzal, hogy hivatalosan is tájékoztatta a WBC-t és lemondott a Ring Magazine övéről. A 34 éves bunyós az utolsó, áprilisi mérkőzése óta többször is érdeklődött egy esetleges bemutató mérkőzés iránt, olyan nevek ellen, mint Hafthor "Thor" Bjornsson, Mike Tyson, Frank Bruno vagy Dwayne "The Rock" Johnson.

A Bare Knuckle Fighting Championship [BKFC] elnöke, Dave Feldman elárulta, hogy szívesen bevenné őt a csapatba.

„Szerintem Tyson Fury szerződtetése igenis lehetséges, ha komolyan vesznek minket, de mivel újak vagyunk a blokkban, lehet, hogy nem hallgatnak meg. Ha adnak esélyt, akkor abszolút úgy gondolom, hogy létrejöhet az üzlet. A radarunkon van, hiszen ő egy teljesen más szintre emelné a sportágat, éppen ezért hajlandóak vagyunk harcolni érte" - mondta Feldman a talkSPORT-nak.

A BKFC-nek, amely augusztus 20-án a Wembley Arénában rendezi meg első brit show-ját, sikerült már több nagynevű MMA harcost, például Paige VanZant, Michael Page-t, Chad Mendest és Artem Lobovot is megnyernie, de még nem sikerült meggyőznie egyetlen top bokszolót sem. A BKFC főnök elsődleges célja, hogy a közeljövőben nagy bokszneveket csábítson át a puszta kezes ökölvívásba, és elárulta, hogy már tárgyalásban áll a sportág két sztárjával.

„Szeretnék még néhány ilyen bokszolót megszerezni. Meg fogunk próbálkozni pár nagy nevet elhozni. Most még nem mondhatom meg a nevüket, mert semmi sem végleges még, de a világ top 10-es toplistájából kettővel már tárgyalunk.”

Borítókép és fotók: Mikey Williams/Top Rank Inc a Getty Images