Bereczki Dominik eddigi mind a nyolc meccsét megnyerte a Superfight Series Hungary gálasorozaton. A WKF-világbajnok június 3-án a Ríz Levente Sport- és Rendezvényközpontban (1173 Budapest, Pesti út 86-88.) egy Európa-bajnoki címmeccsel teheti fel a pontot az i-re.



Június 3-án Budapesten, a Ríz Levente Sport- és Rendezvényközpontban tartják a 11.

Superfight Series Hungary K1 és muay thai szabályrendszerű gálát, ahol két Európa-

bajnoki címmeccset is megtekinthet majd a publikum. Akik már jártak a Superfight Series

gálák valamelyikén, számukra nem kell bemutatni Bereczki Dominiket, aki 8-0-s győzelmi

mutatóval rendelkezik, kilencedik alkalommal a ringbe lépbe pedig a német Paul Leipivel

mérkőzik meg a kontinensbajnoki címért.



„Ugyanúgy készülök mindegyik ellenfelem ellen, tisztelem őket, de természetesen mindig

győzni megyek. Felkészültnek érzem magam, jó formában vagyok már most. Hazai közönség

előtt megpróbálok 200 százalékot nyújtani. Kicsit nagyobb lesz rajtam a teher, többen jönnek

majd ki családtagok, barátok, de ehhez már hozzá vagyok szokva” – jelentette ki Bereczki

Dominik a Prémium Média & Sport Management Zrt. érdeklődésére.



A Perfect Fight klub kiváló versenyzője úgy fogalmazott, eseménydús időszak után van, mind a küzdelmek, mind pedig a felkérések tekintetében.



„Sikerült a legutóbbi győzelmemmel 2-0- s mérlegre javítani magamat a szlovák szervezésű gálasorozaton. Mindkét meccsemen sikerült első menetes KO-val bemutatkoznom. Az első pozsonyi összecsapásomnál az

ellenfelemet sokkal esélyesebbnek tartották,mégis hamar be tudtam fejezni a mérkőzést. Februárban, Budapesten pedig rekordgyorsasággal sikerült győznöm a lengyel riválissal szemben” – mondta a WKF-világbajnok, többszörös muay thai magyar bajnok Bereczki.



„A Superfight Seriesben K1 szabályrendszerben és ringben fogok megmérkőzni. Ezt a

szabályrendszert önmagaménak érzem, ezt gyakorlom immáron közel 15 éve. Ez egy újabb

kihívás és egy újabb előre lépési lehetőség” – tekintett előre az ötször három perces

küzdelemre.



A szakma másik nagy neve Tóth Csaba is a 11. Superfight Series Hungary gálára készül. A

harcos szintén címmérkőzést vív majd az ukrán Vladislav Yermolaiev ellen.



Mint a Prémium Média érdeklődésére elárulta, nagy lehetőségként éli meg a címmérkőzés

lehetőségét, ám továbbra sem önmagukban az övek motiválják a lehető legjobb teljesítmény

elérésére.



„Hanem az, hogy megmutassam, amiért idáig dolgoztam. Hogy a lehető legjobb

teljesítményt tudjam nyújtani. Igazából nem is azt mondom, hogy az ellenfelet akarom

legyőzni, hanem önmagam” – magyarázza ars poeticájáról a többszörös magyar bajnok, aki

nem győz elég hálás lenni a felkészítésében kulcsszerepet vállaló édesapjának, akivel anno

közösen találták meg számára ezt a sportágat.

„Miatta kezdtem el, ő mutatott mindig irányt. Gyerekkorom óta szeretek sportolni, szinte

mindent kipróbáltam, de most látom csak igazán annak az eredményét, hogy ezt az utat

választottam. A Superfigh Series Hungary pedig a legmegfelelőbb helyszínt biztosítja

nekem, hogy ezt időről időre megmutassam!”



Csaba a Kucera elleni mérkőzés óta sem unatkozott, novemberben visszaszerezte magyar

bajnoki övét 81 kilogrammban, majd február elején a szlovák bázisú gálasorozaton is

debütált, s rögvest KO-győzelmet ért el kiskesztyűs küzdelemben Adam Dvoracek ellen.



„Bennem van az a tudat, hogy maximálisan felkészültem. Ha betartom azokat a tanácsokat,

amiket előzetesen megbeszéltünk, akkor az eredményre fog vezetni. Számtalanszor

bebizonyosodott ez már, hiszem, hogy így lesz ezúttal is” – tekintett előre a Spartan Fight

Club kiválósága, aki eddigi legnagyobb sikerének azt tartja, hogy négy éve legyőzte az

amerikai-lengyel klasszist, az ötszörös Észak-Amerika és kétszeres világbajnok Paul

Banasiakot is.

Borítókép: Career Brand Management