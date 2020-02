Magyar idő szerint vasárnap hajnalban ismét összecsapott a WBC nehézsúlyú világbajnoka, Deontay Wilder és kihívója, a brit Tyson Fury. Nem mindennapi mérkőzésnek lehettünk szemtanúi a Las Vegas-i MGM Arénában.

A gála természetesen, most is felvezető mérkőzéssekkel hangolják a nézőket a nagy összecsapásra. Nem meglepő tehát, hogy az első mérkőzéseken még alig akad néző a lelátón. Az első páros akik összemérték erejüket az, Daniel Lewis és Sebastien Fundora nagyváltósúlyban. Mondhatni Dávid és Góliát párharcot láthatunk, hiszen óriási a két fél közötti magasságbeli különbség, ami mindkettőjüknek előny és egyben hátrány is. Lewis képtelen fejre mért ütést bevinni, hiszen nem éri fel. Láttunk már ennél sokkal színvonalasabb összecsapást is, tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy mindkét félnek még van hova fejlődnie, de számukra ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetnek. Nagy iramban kezdték a találkozót, benne volt a pakliban, hogy kitüés lesz, de végül elfáradtak. Nehezn pontozható mérkőzés volt, sok volt a maszatolás, egyáltalán nem passzolt egymáshoz a két fél, így nem láthattunk egy közönségszórakoztató bunyót.

Hiába próbálkozott többet Lewis, pontozással Fundora nyert, aki így megtartotta veretlenségét.

Egy kis hangolódó videó a nagy összecsapásig.

Lám, lám valaki megérkezett!

Íme a másik szupersztár.

A korábbi háromszoros nehézsúlyú világbajnok, Lennox Lewis szerint Tyson Fury ki tudja ütni Deontay Wildert.

"Tyson Fury képes rá, csak ki kell használnia a tehetségét. Szüksége van valakire, aki kihozza belőle a maximumot."

Emanuel Navarrete és Jeo Santisima volt a következő fellépő.

Érdekesség, hogy címvédő Navarrete maga is elismerte, hogy nem nyújt látványos bunyót, de ettől függetlenül eredményes, míg a másik oldalon Santisimának ez egy hatalmas lehetőség, hogy kitörhessen kicsit. Hét hónap alatt négyszer védte meg a címét Navarrete, ő tehát jelenleg a legaktívabb címvédő. Óvatos a kezdés a mérkőzésen, nem rontanak egymásnak fejjel. Nagyon kemény ütésváltások, ez már egy méltó címmérkőzés. Élvezet nézni. A mexikói nagyon megnyomta az ötödik menetet, inkább a mennyiségre ment, mint a minőségre, hiszen olyan nagy csapást nem vitt be, de sok kicsit azt igen. Navarrete óriási fölényben bunyózik, Santisima alig állt már a tizedik menetben a lábán. Vége: a 11. menetben véget ér a találkozó, és megvédi az övét Navarrete. Bedarálta ellenfelét.

Mindeközben már egy legenda is feltűnt Mike Tyson személyében.

Tyson Fury nem kér Deontay Wilder ígéretéből, aki azt mondta felnyitja azokat a sebeket, amelyeket Otto Wallin okozott. A "Gipsy King" szemöldökét 47 öltéssel kellett összevarni, miutána svéd Otto csúnyán eltalálta még szeptemberben.

Tyson minden bizonnyal nyugodt hangulatban van, mint mindig. Itt épp a WWE legendával, Triple HHH-val beszélget.

Wildert meglátogatta jó bokszoló barátja, Terence Crawford is.

Már tényleg nem sok van.

Ha már az egyik öltözőbe beleshettünk, nézzük mi folyt Tyson Furynál.

Ezt követően jött az első nehézsúlyú mérkőzés, ahol Charles Martin és Gerald Washingtoné volt a főszerep.

Martin már az első menetben bekezdett, remek ütéseket vitt be, jó mérkőzésnek ígérkezett az eddig látottak alapján. HOPPÁ! Ez a nehézsúlyú, egy nagy ütés és Washington a földön, ezt követően a bíró le is léptette. Charles Martin nyert!

Gyülekeznek a sztárok: Triple H, Stephanie McMahon, Jerry West, Magic Johnson és sokan mások.

Az ír ketrecharcos, Conor McGregor is üzent a mai nap egyik főszereplőjének, Tyson Furynak. "Veled vagyunk tesó!"

Többen állnak Fury, mint Wilder mellett.



KEZDŐDIK! WILDER VAGY FURY, FURY VAGY WILDER?!



Túl sok legenda egy képen!

Így vonult be Fury:

Majd jött Wilder:

Érdekes, hogy Wilder bemutatásánál nem volt elragadtatva a közönség, kifejezetten rossz hangulatban fogadták. Fury csak úgy kitört a ring sarkábókl, míg Wilder óvatosan kezdte el felmérni ellenfelét. Fury kemény ütésekkel kezdi a mérkőzést, Wilder némileg meglepődöttnek tűnt. Az amerikai bunyós kicsit álmoskásan kezdte a meccset, az első menet Fury hozta. Nem jött be Fury ígérete, hogy a második menetben kiüti Wildert, de a levegőben van. A második menet is inkább a Gipsy King neve mellett szólt. Fury rendre megelőzi ellenfelét, és a látottak alapján tényleg kiütésre ment. HOPPÁ! Padlón Wilder! Alig állt a lábán Deontay Wilder!

Nagyon rosszul állt a lábán Wilder a negyedik menetben. Ilyen látványosan még nem láttuk bunyózni Furyt. Eddig abszolút dominált Tyson Fury. Az ötödik menet elején megint nagyon megütötték a világbajnokot. Fury minden fölényét kihasználta. Ismét padlón Wilder! Döbbenetes pillanatok! Erre nem sokan számítottak.

A hatodik menetben Fury továbbra is le akarja zárni a mérkőzést. Wilder az első perctől kezdve alárendelt szerepelt játszott a mérkőzésen. Nem volt válasza egyáltalán Fury ellen. Fury kinyújtotta a nyelvét, poénkodik Wilder ellen.



Tyson Fury az új bombázó világbajnok - Wildert leléptették.

Wilder: "Megtörténik, van ilyen a jobb bunyós győzött. Ez van, nem tetszett, hogy mindjárt feladták a meccset, de nincs kifogásom a mai mérkőzésre. Harcos vagyok, ez a szakmám, nincs kifogás. A legnagyobbak is kikapnak, és visszatérnek. Elmegyek most nyaralni, és viszatérek erősebben. A legjobbaknak még össze kell csapniuk."

