A 73 éves Bill Phillips egy brit bokszbíró, aki több mint 100 nemzetközi eseményen dolgozott és közel 30 000 bokszmérkőzést vezetett pályafutása során.



Phillips volt az első brit bíró, aki 24 év után először volt bíró az olimpiai játékokon Pekingben. Ez általában ünneplésre adna okot, de a korrupció és a megvesztegetés mértéke, amellyel Phillips szembesült, elkedvetlenítette őt a nemzetközi versenyzéstől.

Egy kazahsztáni esetet részletezve Phillips elmondta, hogy megérkezése után azonnal prostituáltakkal vesztegették meg.



„Még ki sem pakoltam, amikor kopogást hallottam az ajtón. Kinyitottam, és egy fiatal lány állt ott, aki nagyon gyönyörű volt. Mr Phillips (tudta a nevemet), azért jöttem, hogy társaságot nyújtsak önnek.”

Azt mondtam: nem köszönöm, nem kérek semmit. Így hát elment. Aztán úgy egy-két órával később ketten jöttek az ajtóhoz. Elkezdtem nevetni. Azt mondtam: egyet sem tudok kezelni, nemhogy kettőt” – mondta Phillips a The Timesnak.



„48 éve vagyok házas. Két fiam és nyolc unokám van. De nem ez volt az egyetlen ok, amiért nemet mondtam. Ez egy megvesztegetés, nem igaz? A zsebükben vagy. Nekem nincs szükségem erre a sok szarságra. Szerencsés vagyok, hogy jó állásom van. Azt is szeretem, ha éjjelente aludni tudok.”



Ugyanezen az utazás során Phillips azt állítja, hogy 500 dollárt ajánlottak neki készpénzben egy borítékban, és meghívták egy bankettre, ahol több meztelen nő is jelen volt.



„Ha kenőpénzt fogadtam volna el, akkor a bokszolók szenvedtek volna, és számomra mindig is ők voltak az elsők. Körülbelül 30 000 mérkőzést bíráskodtam, és egyetlen bokszolóm sem töltött még egy éjszakát sem kórházban.”



A 2008-as pekingi olimpiai játékok bírójának választott Phillips elmondta, hogy a megvesztegetés akkora problémát jelentett, hogy a bírókat át kellett helyezni, ami miatt nem tudott egy olimpiai döntőt levezetni.



„Az ötvenes éveim végén jártam. Az első angol 24 év óta. Enyém volt a döntő, és a teljesítményem alapján megérdemeltem. Wayne Rose, egy ausztrál, akire a hírnevemet tettem fel, szintén ott volt. A sportág két legbecsületesebb tisztségviselője végül nem kapott szerepet a döntőben.”



Ami az olimpiai ökölvívást illeti, Phillips attól tart, hogy az többnyire valószínűleg jóvátehetetlen.



„Attól tartok, hogy az olimpiai boksznak befellegzett. Még a tévében sem tudom nézni az olimpiai bokszot.”

Borítókép és fotók: Buda Mendes/Getty Images