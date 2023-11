Jason Jackson sokkolta az MMA világot a Bellator 301 gáláján és bajnok lett.

A sokak által hatalmas esélytelennek tartott Jackson kiütötte a korábban veretlen Yaroslav Amosovot, hogy egy domináns ütőjátékkal tegye teljessé a pénteki főmérkőzést a chicagói Wintrust Arénában.

Jackson már a nyitó gongszótól kezdve kitömte Amosov leszerelési kísérleteit, és távolságot alakított ki. Jackson lábrúgásokkal tartotta sakkban Amosovot. Felemás ütései és térdei minden alkalommal veszélyeztették Amosovot. Ahogy a küzdelem előrehaladt, Amosov egyre jobban kikészült. Jackson nyugodt maradt és kivárta a pillanatát, amit egy kemény jobbegyenessel végződő kombinációval meg is talált. A földre került Amosov, aki megpróbálta túlélni. Amosov elnyelte az ütéseket, miközben próbált talpra állni.

