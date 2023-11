Hónapok óta tartó találgatások után a PFL és a Bellator MMA eggyé válik. Az alapító és társtulajdonos Donn Davis bejelentése szerint a PFL felvásárolta a Bellatort.

Bár a tranzakció pénzügyi részletei egyelőre nem ismertek, Davis elárulta, hogy 2024-ben egy bajnokok vs. bajnokok "megaeseményt" terveznek. Ezen kívül Davis az ESPN-nek elmondta, hogy egy "újragondolt" Bellator márka, a "Bellator International Champions Series" néven, a PFL-lel párhuzamosan fog futni 2024-ben, nyolc "egyszeri" eseménnyel.

A kiadott sajtóközlemény szerint ezeken az eseményeken "két lenyűgöző főmeccs lesz, amelyek a bajnoki övekért küzdenek".

"A PFL mostantól az MMA globális erőközpontja" - mondta Davis a sajtóközleményben. "A Bellator felvásárlásunk felpörgeti a PFL küldetését, hogy megújítsa a sportágat és az iparág társvezetőjévé váljon. A PFL és a Bellator egyesített harcoslistája páratlan az MMA-ban" - mondta Peter Murray, a PFL vezérigazgatója. "Alig várjuk, hogy a PFL Champions vs Bellator Champions Mega-Eventtel elhozzuk az MMA-rajongóknak azt, amire már régóta vágytak - a legjobbak a legjobbak ellen."

A bejelentés két nappal a Bellator 301 után érkezett, amelyet a promóció utolsó eseményeként hirdettek meg a Showtime-on, miután a csatorna bejelentette, hogy 2023 végén leállítja a küzdősportesemények gyártását. A Scott Coker vezette rendszer 2014 novemberében vette át a Bellator irányítását, miután kirúgták a hosszú ideje vezető Bjorn Rebneyt. Coker korábban a Strikeforce-t irányította, majd távozott a promóciótól, miután 2011-ben a UFC felvásárolta azt.

Davis az ESPN-nek elmondta, hogy Coker, valamint az egész csapata lehetőséget kap arra, hogy a jövőben is a Bellator márkával dolgozzon, amennyiben úgy döntenek. Emellett a Paramount továbbra is kisebb részesedéssel rendelkezik majd a Bellator brandben. Az eladásról szóló pletykák 2023 elején jelentek meg, amikor a Bellator elnöke, Scott Coker júniusban megerősítette az MMA Junkie-nak, hogy promóciója partnert keres. A PFL tisztviselői, köztük Davis, CMurray és Ray Sefo elnök is gyorsan megerősítették ugyanezt, bár további részletekkel nem kívántak szolgálni.

A folyamatban lévő PFL szezon pénteken zárul a 2023-as PFL bajnoksággal Washingtonban.

Borítókép: Getty Images