Kutyamorgással rémisztgette ellenfeleit minden idők legkeményebb NFL-játékosa

Dick Butkus a könyörtelen szerelései és megfélemlítő stílusa által legendává vált, a mai napig az NFL történetének egyik legkeményebb játékosaként emlegetik.

A 193 cm magas linebackert egész pályafutása alatt a Chicago Bears színeiben játszott. Az 1963-as NFL-draft harmadik helyén kelt el, és gyorsan megszolgálta a bizalmat.

Butkus az NFL történetének egyik legnagyobb védőjátékosává vált. Kétszer választották az Év Védőjének, nyolcszor volt Pro Bowl-résztvevő, ötször került be az All-Pro első csapatába, és további három alkalommal a második csapatba.

Egyedülálló módon mind a ’60-as, mind a ’70-es évek NFL évtizedes válogatottjába bekerült. 1973-as visszavonulását követően a Bears örökre visszavonultatta az 51-es mezszámát. 1979-ben a Pro Football Hall of Fame-be is beiktatták.

Dick Butkus makes the pick and mocks Mack Alston with the ball 😂 pic.twitter.com/tNU0s3ItwD — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) February 11, 2025

Hollywoodi karrier és televíziós szereplések

Az NFL történetének egyik legfélelmetesebb játékosa, aki „morgással” rémisztette ellenfeleit, teljesen más karriert választott visszavonulása után.

Butkus számos filmben feltűnt, köztük A leghosszabb yard, Superdome, Cracking Up, Hamburger: The Motion Picture és Minden héten háború című alkotásokban.

Mindemellett felbukkant a Blue Thunder, My Two Dads, MacGyver és Hang Time című sorozatokban is, valamint olyan ikonikus műsorokban vendégszerepelt, mint a Gyilkos sorok és a Matlock.

Kommentátorként és edzőként is kipróbálta magát

Butkus a ’80-as évek közepén és végén NFL-kommentátorként és elemzőként is dolgozott. 2001-ben vezetőedzőként is kipróbálta magát. A Vince McMahon által létrehozott XFL-ben a Chicago Enforcers csapatát irányította, a liga egyetlen szezonja során.

Öröksége tovább él

Dick Butkus 2023-ban, 80 éves korában hunyt el, de öröksége máig él a Butkus-díj formájában, amelyet minden évben a legjobb linebackereknek ítélnek oda középiskolai, egyetemi és profi szinten.