Küszöbön az újabb fogadási botrány? Gyanús sárga lap miatt nyomoznak

A Rio de Janeiró-i Állami Ügyészség és a Szövetségi Rendőrség egy 2023-as esetet vett elő kedden, amely a brazil első osztályú Flamengo - Santos bajnoki mérkőzésen történt.

A tavalyi meccs 96. percében a hazaiak kiválósága, Bruno Henrique előbb érdekes sárgát kapott egy szabálytalanságért, majd rögtön utána a kiállítás sorsára jutott, amiért nyomdafestéket nem tűrően szóban inzultálta Rafael Rodrigo Klein játékvezetőt. Íme:

Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga manipulação num jogo do Brasileirão.

O jogador do Flamengo é suspeito de ter tomado cartões no jogo entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023 para beneficiar apostadores. pic.twitter.com/bz3OAwJlv5

— ge (@geglobo) November 5, 2024