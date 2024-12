Küszöbön a visszatérés – elkezdte a labdás edzéseket a Real sztárja

A szemfülesek észrevehették kedden, hogy Eduardo Camavinga külön edzésmunkát végez a valdebebasi edzőközpontban.

A francia középpályás combja november 27-én sérült meg a Liverpool elleni BL-rangadón. Az előzetes hírek alapján 2-3 hétre jósolták a rehabilitáció hosszát.

Camavinga azóta kihagyta a Getafe, a Bilbao és a Girona elleni bajnokikat. Csapata kettőt megnyert és egyet elveszített ezekből az összecsapásokból, viszont így is felzárkózott a botladozó Barcelonára.

A 22 éves játékos az UEFA-szuperkupa fináléja előtt összeszedett térdsérülése miatt a partvonalon kívül kezdte a szezont. Idén kilenc mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban, melyeken egy gólpasszt jegyzett.

🚨 BREAKING: Camavinga is training with the ball! pic.twitter.com/Xw8H79iftL

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 10, 2024