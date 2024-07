Küszöbön a nyár legbizarrabb klubváltása

Az átigazolási ablak legfurább "transzferét" jelenthetik be a napokban.

Oliver McBurnie a Sheffield United labdarúgójaként a 2023/24-es Premier League-szezon sereghajtójaként esett ki a másodosztályba. Mivel a skót támadónak esze ágában sem volt hosszabbítani, szabadúszó lett július elsején.

Itt jöhetett képbe a La Ligában vitézkedő Las Palmas.

A kanári-szigeteki együttes viszonylag simán, hét ponttal a „vonal felett” zárt, aminek köszönhetően bent maradt a spanyol első osztályban.

Finoman jellemezzük a kanárik helyzetkihasználását, ha azt mondjuk, nem volt az igazi. A Las Palmas mindössze 33 gólt szerzett az előző kiírásban, amitől csak a kieső Cádíz és a 17. Rayo Vallecano tudott kevesebbet felmutatni.

A csapat házigólkirályi címét csupán hat góllal el lehetett hódítani, ami a gran canariai együttes középpályásának, Kirian Rodrigueznek sikerült. Ez pedig nem túl biztató a következő szezonra nézve.

Ennek eredményeként a klubvezetés szétnézett a játékospiacon elérhető támadók között, ekkor került az együttes látószögébe McBurnie.

Fabrizio Romano szerint mindenben megállapodtak a felek. A skót csatár amennyiben megfelel a pénteki orvosi vizsgálatokon, akkor rögtön bejelentik a klubnál.

🟡🌴 Excl: Scottish striker Oli McBurnie, set to join Las Palmas as free agent after leaving Sheffield Utd as verbal agreement is done.

Medical booked on Friday. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/JIZFKAhLBC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024