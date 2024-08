Küszöbön a megállapodás – világbajnok tart a spanyol bajnokságba

Duplán örülhetnek a Real Sociedad drukkerek, az első bajnoki győzelem megszerzése után az első igazolást is nyélbe ütik.

A Cadena SER és a The Athletic értesülése szerint a 35 éves szabadügynök, Mats Hummels új csapata.

Real Sociedad are in advanced talks to sign Mats Hummels as a free agent.

More from @GuillermoRai_ https://t.co/OqHQYO95py

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 24, 2024