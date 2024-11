Küszöbön a botrány? – Több szaúdi klub sem fizet külföldi játékosainak – sajtóhír

Sajtóértesülések szerint többek között a Szaúdi Professzionális Ligában szereplő Al-Orobah és az Al-Kholood Club több hónapja nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, már ami a határon túli labdarúgókat illeti.

Romain Molina újságíró állítja az X-en, hogy több közel-keleti klub járhatott el hasonlóképp.

A futballisták fontolóra vették a sztrájk lehetőségét, vagy a történtek jelentését a FIFA-nál, de egyelőre nem léptek fel kenyéradóik ellen, tartva a következményektől.

Plusieurs clubs d’Arabie saoudite (Al-Oruba, Al-Kholood, Al-Safa…) accusent des retards de salaire vis-à-vis de leurs joueurs étrangers. Certains hésitent à faire grève ou porter l’affaire devant la FIFA

Several clubs in Saudi Arabia (Al-Oruba, Al-Kholood, Al-Safa, etc.) are…

— Romain Molina (@Romain_Molina) November 17, 2024