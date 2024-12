Küszöbön a Barca-sztár visszatérése – komoly erősítést kaphat a védelem

Spanyol lapértesülések szerint most már tényleg csak napok kérdése, amíg Ronald Araújo újra bevethető állapotba kerül.

A katalán együttes uruguayi hátvédje még a nyári Copa Américán szenvedett súlyos combizomsérülést és a szezonban még egyetlen tétmeccsen sem játszott.

Az előzetes hírek arról szóltak, hogy a napokban újra edzésbe álló védő akár a Brest elleni BL-meccs keretében ott lehet, viszont az a találkozó még túl korainak bizonyult.

🚨🔵🔴 Ronald Araújo returns to full training with Barcelona group.

Training session completed today as almost ready to return on the pitch after injury soon. pic.twitter.com/ZQ0a2bnpQs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024