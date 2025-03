Kulcsmérkőzéseket kell kihagynia Lionel Messinek

Pedig vasárnap este még pályára lépett az argentin klasszis klubcsapatában, de azóta kiújult a sérülése.

Lionel Messi vasárnap este újra kezdőként lépett pályára az Inter Miamiban és egészen varázslatos gólt szerzett az Atlanta United ellen 2-1-re megnyert találkozón. A 37 esztendős klasszis viszont a mérkőzés után megint fájdalmat érzett a combközelítő izmában, amit az MRI-vizsgálatok meg is erősítettek, így kihagyja az argentin válogatott soron következő két meccsét. Pedig az Albiceleste pont Brazíliával és Uruguay-jal csap össze a világbajnoki selejtezők során. Ugyanakkor a világbajnoki címvédő roppant jó helyzetben van már a vb-kvalifikációt illetően, 25 ponttal a csoport első helyén állnak, öt egységgel megelőzve a második helyezettet. A nyolcszoros aranylabdás a sérülést követően üzent a szurkolóknak:

„Nagyon nagy balszerencse, hogy pont ezeket a fontos mérkőzéseket kell kihagynom. Szerettem volna játszani, de ez a kisebb sérülés most nem teszi ezt lehetővé. Ettől függetlenül itthonról úgy fogok szurkolni, mint bármelyik argentin rajongó. Vamos, Argentina!” – írta Lionel Messi.

A jelenlegi tervek szerint Messi a március 29-i, Philadelphia Union elleni MLS-mérkőzésen térhet vissza a pályára.

Lionel Messi has been left out of Argentina’s squad for their next two World Cup qualifiers.#BBCFootball pic.twitter.com/SNrbsu5TLo

— Match of the Day (@BBCMOTD) March 18, 2025