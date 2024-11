Kubatov leszögezte, az FTC ajtaja minden magyar labdarúgó előtt nyitva áll

Elnöki derbit rendeztek a Sport Forum Hungaryn Kubatov Gábor, a Fradi első embere és Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke között.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint bajnoki címvédő labdarúgócsapatuknál minden magyar játékos előtt nyitva van az ajtó, de „legyenek jobbak, mint a külföldiek”.

Kubatov Gábor Ratatics Péterrel, az Újpest FC első emberével ült egy asztalhoz pódiumbeszélgetés keretein belül a Sport Forum Hungary 2024 sportszakmai konferencián szerdán a Puskás Arénában.

Ami az előzményeket illeti, májusban az FTC elnöke az ősi riválissal kapcsolatban kifejtette, ha a bajnokság utolsó fordulójában csapatán múlna az Újpest kiesése, „nem hatná meg nagyon a dolog”, mert szerinte a lila-fehéreknek át kell esniük egy megtisztulási folyamaton. Ezt követően a két sportvezető nyáron a Bálványosi Szabadegyetem szervezésében, Tusnádfürdőn beszélgetett volna, azonban Kubatov repülőjáratát törölték, így nem tudott részt venni az eseményen.

Szerdán bevezetésként a nézőszámok alakulását vizsgálták a sportvezetők. Ratatics Péter azt mondta, nem elégedett, de a tavalyi számokhoz képest már több, mint 30 százalékos a növekedés náluk, és a Szusza Ferenc Stadion megtöltésére egy folyamatként tekint.

Az FTC elnöke elmondta, már 13 ezer az átlagnézőszám az Üllői úton, és 13 éve, amikor átvették a klubot, ez a szám ötezer volt. Kubatov szerint ehhez egyyebek mellett az kellett, hogy olyan törvények szülessenek a huliganizmus visszaszorítása érdekében, mint Angliában. Úgy vélte, korábban azért nem mentek az emberek meccsre, „mert az utcán háború zajlott”.

Kiemelte, a magyar futball lejtmenetének egyik oka a huliganizmus volt. A sportvezető szerint az is probléma, hogy az obszcén kifejezések távol tartják az embereket, családokat a stadionoktól, ezért fontosnak tartja, hogy a következő évtizedben ebben a kérdésben is előre tudjanak lépni.

Ratatics Péter beszélt a közelmúltban rasszista megnyilvánulások miatt az Újpestre kiszabott büntetésről is. Egy kis csoportról van szó, „10-15 ember okozza nekünk a kárt” – mondta, és jelezte: nem tartja elég elrettentőnek az ezzel kapcsolatban jelenleg érvényben lévő szankciókat.

Kubatov Gábor megjegyezte, ők is hosszú utat jártak be, és kollégájának a problémákra a vénaszkennert javasolta megoldásként, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott: „van három és fél év tüntetés, kicsit nehéz, de végül is megérte”, hiszen ha valaki valamilyen „disznóságot” csinál, kizárják a stadionból.

Az idén márciusban kinevezett Ratatics Péter egy lehetséges új stadionról elárulta, az Újpest utánpótlásbázisának tőszomszédságában lévő régi Tungsram-telek nagyon szimpatikus neki, mert az nemcsak egy stadion lehetne, hanem egy egész élményközpont, szurkolói központ kialakítására is alkalmas lenne. Kiemelte, a jelenlegi stadion atmoszférája legendás, de a 100 éve épült aréna alapinfrastruktúrája nem változott, valamint komoly problémának nevezte a kötöttpályás közlekedés teljes hiányát is.

A februárban tulajdonosváltáson átesett lila-fehérek első embere az OTP Bank Liga és az Újpest FC jelenlegi versenyképessége kapcsán kifejtette, nem lenne itt, ha nem hinne a projektben.

„Én nem lennék itt, és szerintem a Mol sem lenne most ebben a cipőben. Nem tettük volna meg azt a lépést, amit megtettünk, hogy megvásároljuk az Újpestet, ha nem hinnénk benne” – fogalmazott.

Hozzátette, egyetért a konferencián Dárdai Pál volt szövetségi kapitány által elmondottakkal, miszerint „a szakmaiságot az utánpótlás tekintetében kiskortól kezdve újra kell gondolnunk”, de büszke az egységessé szervezett jelenlegi műhelyükre is. Úgy fogalmazott, bár a kereteken belül eddig nagyon jó szakmai munka folyt, ez mégsem elég ahhoz, hogy magyar szinten kitermeljen olyan játékosokat, „akik hosszú távon tudják építeni az NB I színvonalát”, hogy ne a jelenlegi, légiósokkal teli utat járják.

Aláhúzta, akik fiatal magyarként magasabb szintre juthatnak, azokat nem szabad röghöz kötni és mindenáron marasztalni, hanem „arra kell törekedni, hogy a helyükön két fiatalnak adjunk lehetőséget”.

Kubatov Gábor úgy fogalmazott, náluk „mindenki számára nyitva van az ajtó, de legyenek jobbak, mint a külföldiek”. A magyar szövetség esetleges szabályozása kapcsán – miszerint kötelezővé tennék bizonyos számú hazai játékos szerepeltetését – leszögezte, „ha az MLSZ ilyen szabályt hoz, nagy károkat okoz a magyar labdarúgásnak, hiszen a Ferencváros a nemzetközi meccseken nem fog ilyen jól szerepelni”. A két elnök egyetértett abban, hogy nem jó logika a kötelezés a szövetség részéről.

Ratatics szerint viszont nem elég, hogy nyitva van az ajtó, úgy érzi, ebben a kérdésben felelősség terheli, de ezt szívesen magára is veszi.

„Nekünk felelősségünk van abban, hogy neveljünk olyan gyerekeket, akik jobbak lesznek” – mondta. Az elnök szeretne hosszútávú építkezésbe kezdeni, amelynek kifutása öt-nyolc év, éppen ezért szerinte mielőbb hozzá kell fogni. Zárásként a Ferencváros elnöke kiemelte, hogy az első és másodosztályban ötven, a zöld-fehérek által képzett játékos szerepel.