Kroos: Ancelottinak és a fiamnak volt a legnehezebb megmondani

Arról is beszélt, mit jelentett neki a Real Madrid, és hogy hogy emlékszik vissza a búcsú pillanataira.

Toni Kroos hosszabb interjút adott a spanyol Marcának. A visszavonult német középpályás többek között beszélt a Real Madridól és arról a pillanatról, amikor úgy döntött befejezi profi pályafutását. Kezdte azzal, hogy még a mai napig edz és futballozik, amikor csak teheti, de már nyilván nem azon a szinten, mint egy fél évvel ezelőtt. A 34 esztendős ex-középpályás – aki családjával maradt a spanyol fővárosban – jelenleg egy madridi klub alapításán dolgozik, amely pletykák szerint majd a Toni Kroos FC nevet viselheti. Viszont egy számára jóval kedvesebb madridi klubról, a Realról is szót ejtett az interjú során.

Nagyon szeretem a Real Madridot, a szó legszorosabb értelmében. Milyen volt a búcsúm a Bernabéuban… Örökké a szívemben fog maradni.”

A teljes interjú:

Toni Kroos arról is beszélt, hogy az volt a legnehezebb, amikor Carlo Ancelottinak és a saját kisfiának kellett elmondani a döntését, közölni velük, hogy befejezi a labdarúgást.

🤍✨ Toni Kroos on his retirement: “The most difficult thing was telling Ancelotti and my son, that I was retiring”, told @marca.

“It’s been really complicated”. pic.twitter.com/TDjkmy78FF

