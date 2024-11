Krejcikova meglepetésgyőzelme miatt Swiatek búcsúzott a WTA-döntőtől

Coco Gauff meglepetésre vereséget szenvedett a 2024-es WTA-döntő utolsó csoportmérkőzésén Barbora Krejcikova ellen.

A WTA-döntő csoportkörös formátuma mindig izgalmassá teszi az eseményt, különösen a csoportkörök utolsó mérkőzéseinél. Gauff az első két csoportmérkőzését megnyerte, és ezzel bebiztosította a helyét az elődöntőben.

Gauff az első két mérkőzését szettveszteség nélkül nyerte, így 4-0-s szettarányt vitt magával az utolsó meccsre. Krejcikova 3-2-es mérleggel állt, míg Swiatek, miután minden mérkőzését lejátszotta, 4-3-as mérleget ért el.

Ez azt jelentette, hogy bármilyen győzelem elegendő lett volna Krejcikovának ahhoz, hogy a lengyel játékost kiejtse a tornáról. Gauff eredménye is befolyásolhatta volna a végkimenetelt, hiszen karrierje során az általa Swiatek ellen játszott 13 mérkőzésből 11-et elveszített.

Hogy vajon Gauff így akarta-e kiejteni a lengyel játékost, örök rejtély marad, de neki is volt miért küzdenie: 200 ranglista pontot és pénzdíjat nyerhetett.

Azonban a mérkőzés után Gauff megjegyezte, hogy a riyadhi körülmények nem voltak könnyűek, és ez a mérkőzésen is látható volt.

„A körülmények nehezek. Senki nem játszik igazán stabil teniszt, a tengerszint feletti magasság miatt nehéz megtalálni a ritmust.”

A fiatal amerikai volt az első, aki elveszítette adogatását, és 2-3-as hátrányba került. Krejcikova ezután tartotta az adogatását, és 5-4-nél a szett megnyeréséért szervált az utolsó csoportkörös mérkőzésen.

A cseh játékos nem tudta kiszerválni a szettet, Gauff visszavette az adogatást, de azonnal újra elveszítette. Nem tudta tartani az adogatását, és 5-6-nál újra meg kellett törnie Krejcikovát, hogy kiharcolja a tie-breaket.

A 20 éves játékos négy break-labdát is szerzett, de egyiket sem tudta kihasználni. Krejcikova viszont az első szettlabdáját kihasználva 7-5-re megnyerte az első szettet, és közelebb került az elődöntőbe jutáshoz.

Gauff már a második szett második játékában két break-lehetőséget szerzett, de ismét nem élt a lehetőségekkel. Ezzel szemben Krejcikova az egyetlen break-labdáját kihasználva az ötödik játéknál 5-4-es előnyre tett szert, és szervált a mérkőzés megnyeréséért.

A tét feszültsége mindkét játékoson érződött. Gauffnak négy break-visszavételi pontja is volt, de végül a mérkőzést gyenge break-statisztikával zárta, hiszen 12 lehetőségéből csak egyet tudott kihasználni.

SEMIFINALIST ✅@BKrejcikova books her ticket into the final four after defeating Gauff in straight sets! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/jwMWaYmJNT

— wta (@WTA) November 7, 2024