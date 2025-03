Közülük kerülhet ki Gulácsiék új edzője a Lipcsénél

Német sajtóhírek szerint Marco Rose a szezon végén saját döntésből állhat fel a lipcseiek kispadjáról.

A német Sky Sports arról számolt be, hogy Marco Rose, a Bundesligában szereplő RB Leipzig vezetőedzője a szezon végén elhagyja csapatot. A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló együttes szombaton 2-1-re kikapott a Mainz ellen a bajnokság 24. fordulójában. A német sajtóban már emiatt is egyre többet cikkeznek/cikkeztek arról, hogy Rose ideje kitelt a lipcseieknél. A 48 esztendős tréner 2022 óta irányítja a csapatot, szerződése 2026 nyaráig szól, de könnyen lehet, hogy nem fogja kitölteni jelenlegi kontraktusát.

🚨 Marco Rose is set to leave RB Leipzig at the end of the season! 👋🏼🤍❤️

Az RB Leipzig felemás szezont fut idén. A Bundesligában a hatodik helyen áll a gárda, a BL-ből nagyon simán kiestek, ám a Német Kupában elődöntős a csapat. Minden jel arra mutat, hogy az idény vég vezetőedzőt cserél a lipcsei klub. A bulinews.com pedig már a lehetséges utódokról is cikkezett. A Stuttgartnál dolgozó Sebastian Hoeneß nevét emlegetik, ám a hírek szerint nála az is benne van a pakliban, hogy marad jelenlegi együttesénél. A 42 esztendős tréner kivásárlási záradékában 8 millió eurós tétel szerepel.

A német Sky szerint Oliver Glasner is a Lipcse kívánságlistáján szerepel. Az Európa-liga győztes edzőt – aki jelenleg a Crystal Palace-t irányítja – 2026-ig köti szerződés jelenlegi együtteséhez. A harmadik név pedig a klub nélkül álló Roger Schmidt, aki augusztus óta csapat nélkül van. Korábban ő az RB Salzburgnál dolgozott, így a Red Bull-csoport miatt ideális jelölt lehet Marco Rose utódjának.

🚨🆕 Sebastian #Hoeneß is one of the top candidates to replace Marco Rose at RB Leipzig in summer, also for Red Bull‘s Global Head of Soccer, Jürgen Klopp.

Two other candidates Leipzig are considering: Roger Schmidt and Oliver Glasner.

