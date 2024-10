Közellenséggé vált a Liverpool korábbi kapusa az Anfielden

David James a Standard Chartered 'Futuremakers' névre keresztelt közösségi programjának népszerűsítése érdekében tért vissza a kapuba, egy rövid időre azonban ő lett az Anfield "legutáltabb személye".

Az 54 éves ex-hálóőr a Liverpool – Chelsea Premier League-mérkőzés félidejében húzott kesztyűt és állt kapuba néhány szurkoló által elvégzett büntető erejéig, a baj viszont akkor kezdődött, amikor egy 11 éves drukker próbálkozott.

James először könnyedén hárította a fiatal srác első tizenegyesét, majd a szurkolók tiltakozása miatt megengedett második esélyt is védte.

Ennél a pontrúgásnál, ahogyan az a felvételen is látszik, James már jó előre elvetődött, hogy véletlenül se védje ki a próbálkozást, de a büntető elakadt a lábában. Így mindkét lehetőség kimaradt.

David James saving a penalty to stop an 11 year old kid from scoring at Anfield is unreal 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/IYwJm5Xj1B

— HiccupEu (@HiccupEU) October 20, 2024