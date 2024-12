Közel 80 millió euróért, londoni csapatból igazolna védőt a Liverpool

Akár már Virgil van Dijk pótlására?

Az szinte biztos, hogy a jövő nyáron nagy átalakulás vár majd az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolra. Arne Slot együttesében ugyanis minden jel arra mutat,hogy Trent Alexander-Arnold szerződése lejártával elhagyja majd a csapatot és arra is megvan az esély, hogy Virgil van Dijk is így tesz majd. Ráadásul Mohamed Szalah-val kapcsolatban is csak pletykák vannak még egy esetleges hosszabbítás kapcsán, ugyanis neki is 2025 nyarán jár le a kontraktusa.

Így pedig új játékosok után kell majd néznie a Liverpoolnak. A The Mirror információi szerint a Crystal Palace védőjét, Marc Guéhi már régóta figyelemmel követik és nagyjából 65 millió font, vagyis hozzávetőlegesen 80 millió euró fejében tudnák elcsábítani őt a londoni együttesből.

🚨 Liverpool are considering making a £65m move to sign Crystal Palace centre-back Marc Guehi in the summer. (Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/RWDpvt2bU1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 17, 2024

A 24 esztendős angol válogatott bekknek remek Európa-bajnoksága volt a Háromoroszlánosokkal, és klubcsapatában is az elmúlt években folyamatos fejlődést mutat, valamint abszolút klasszissá nőtte ki magát. Guéhi 2021-ben a Chelsea-től került a Crystal Palace-hoz, az azt megelőző két idényben a Swansea-nél szerepelt kölcsönben. Szerződése 2026 nyaráig szól a Sasokkal, a piaci értékét 45 millió euróra becsüli a Transfermarkt.