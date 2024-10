Álomszerű debütálás – öt gólt szerzett a korábbi Roma-védő

A 33 éves görög labdarúgó harmincnégy percet játszott első meccsén. Öt gólt lőtt, és egy gólpasszt is kiosztott, mielőtt a 35. percben lecserélték.

A 33 éves görög labdarúgó a napokban írt alá junior egyesületéhez, a negyedosztályban szereplő amatőr Pannaksziakosz csapatához, ahol az eddigiektől eltérően csatárként játszik és elől is meghálálta a bizalmat.

Manolászt mesterötösét követően, 8-1-es állásnál hozták le, csapata végül 12-1-re nyert a liga egyik leggyengébb gárdája, a Marpisszaikosz ellen.

A görög korábban többek között az AS Roma, a Napoli és az Olympiakosz csapatait is erősítette. Fontos gólt szerzett a Barcelona elleni feltámadás során a Farkasok színeiben, a nápolyiakkal pedig olasz kupát nyert.

42 alkalommal ölthette magára a válogatott mezét, a nemzeti együttesben egyetlen gólja van, a 2018-as magyarokkal vívott NL-meccsről.

After retiring from professional football, former Greece, Roma and Napoli defender Kostas Manolas joined amateur side Pannaxiakos. Today, he made his debut, scoring five goals in 34 minutes before being subbed off in the 35th 😂🇬🇷 pic.twitter.com/hEEmASA3Pu

— 433 (@433) October 20, 2024