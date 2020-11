FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-DIVÍZIÓ

3. CSOPORT

20.45: Svédország–Horvátország, Solna

20.45: Portugália–Franciaország, Lisszabon (Tv: Sport1)

4. CSOPORT

20.45: Svájc–Spanyolország, Bázel (Tv: Sport2)

20.45: Németország–Ukrajna, Lipcse

C-DIVÍZIÓ

1. CSOPORT

18.00: Ciprus–Luxemburg, Nicosia

18.00: Azerbajdzsán–Montenegró (Tv: Sport2)

D-DIVÍZIÓ

1. CSOPORT

15.00: Málta–Andorra, Ta'Qali

18.00: Lettország–Feröer, Riga

2. CSOPORT

15.00: San Marino–Gibraltár, Serravalle

MAGYAR KUPA

7. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

14.45: Bicskei TC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.00: a 8. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)

NB III

18. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

13.30: Salgótarján–Eger

13.30: Tiszafüred–Mezőkövesd II

13.30: Balassagyarmat–BVSC

13.30: Tiszakécske–Sényő

13.30: Cegléd–Putnok

13.30: Kisvárda II–Tállya

13.30: Sajóbábony–Hatvan

13.30: Tiszaújváros–Füzesgyarmat

13.30: DVSC II–Gyöngyös

13.30: DVTK II–Jászberény

KÖZÉP-CSOPORT

13.30: Körösladány–Paks II

13.30: Dabas-Gyón–Újpest II

13.30: ESMTK–Majos

13.30: Szekszárd–Monor

13.30: Hódmezővásárhely–FC Dabas

13.30: Vác–Dunaújváros

13.30: Honvéd II–Szegedi VSE

13.30: Kozármisleny–Kecskemét

13.30: Iváncsa–Rákosmente

NYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia II–Komárom

13.30: Balatonfüred–Érd

13.30: Veszprém–ZTE II

13.30: Nagyatád–Mosonmagyaróvár

13.30: Tatabánya–Fehérvár II

13.30: III. Kerületi TVE–Nagykanizsa

13.30: BKV Előre–Gárdony

13.30: Lipót–Ménfőcsanak

13.30: THSE-Szabadkikötő–Pápa

Sopron–Bicske elhalasztva

NŐI NB I

10. FORDULÓ

13.00: Győr–Haladás

13.30: Kelen–DVTK

TOVÁBBI FONTOSABB ESEMÉNYEK ÉS ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK

AUTÓSPORT

WTCR

14.45: időmérő edzés (Tv: Sport2)

FORMULA–1

TÖRÖK NAGYDÍJ, ISZTAMBUL

10.00: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

13.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

1. MÉRKŐZÉSEK

Kastamonu Belediyesi GSK (török)–DVSC Schaeffler – elmarad

16.00: Alba Fehérvár KC–Storhamar HE (norvég), Hamar

18.00: DHK Baník Most (cseh)–Váci NKSE



FÉRFI NB I

17.00: Budakalász–Orosházi FKSE-Linamar

Mol-Pick Szeged–Ferencvárosi TC – elhalasztva

18.00: Ceglédi KKSE–Balatonfüredi KSE



NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Hungast Szombathelyi KKA

18.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good SE



NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

15.45: Podravka Koprivnica (horvát)–Brest (francia) (Tv: Sport1)



NŐI EHL, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

17.45: Baník Most (cseh)–Vác (Tv: Sport1)



FRANCIA BAJNOKSÁG

17.00: Nimes–PSG (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

H-CSOPORT (Amszterdam)

19.30: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport)



FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC

18.00: Egis Körmend–OSE Lions

18.00: PVSK-VEOLIA–DEAC

MOTOGP

VALENCIAI NAGYDÍJ

10.00: Moto3, 3. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.55: MotoGP, 3. szabadedzés (Tv: Arena4)

11.55: Moto2, 3. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

14.10: MotoGP, 4. szabadedzés (Tv: Arena4)

14.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

15.15: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS

PROFI GÁLA

Vasárnap, 3.00: Terence Crawford–Kell Brook (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP-TORNA

14.00: Szófia (Tv: Eurosport2)

WTA-TORNA

19.00: Linz (Tv: Eurosport2)

UFC

Vasárnap, 0.00: Fight Night, Las Vegas (Tv: Sport1)

ÚSZÁS

12.00: Nemzetközi Úszóliga, Duna Aréna

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

A2-CSOPORT (Siracusa)

18.00: Szolnoki Dózsa–Mladost Zagreb (horvát)

B1-CSOPORT (Budapest)

19.00: OSC–Radnicski Kragujevac (szerb) (Tv: Digi Sport1)

B2-CSOPORT

21.00: DIGI Oradea (román)–Enka Istanbul (török) (Tv: Digi Sport1)



FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

13.15: UVSE Hunguest Hotels–Metalcom Szentes