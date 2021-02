Sok múlhat a kezdésen Székely Norbert, az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésére készülő női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint.

A szakvezető a szövetség (MKOSZ) Facebook-oldalán arról is beszélt, hogy a szombati keretszűkítés után Pusztai Petra és Bernáth Réka nem tartott a többiekkel a szlovákiai Pöstyénbe.



"Hétfő óta készültünk Székesfehérváron, és folyamatosan egészült ki a csapat. Először Raksányi Krisztina érkezett meg, majd Fegyverneky Zsófia csatlakozott hozzánk. Szombaton befejeztük a munkát Székesfehérváron.



Az esti edzés után csapathirdetés volt, azt követően elbúcsúztunk fájó szívvel Pusztai Petrától és Bernáth Rékától. Vasárnap reggel pedig elindultunk Pöstyénbe" - idézte fel az elmúlt napokat Székely Norbert, aki a várakozásait az alábbiak szerint foglalta össze:



"Nyilván azt várom, hogy nyerjük meg a csütörtöki mérkőzést. Nem is lehet más a célunk, és nem is lehet más elvárásunk egymással szemben. Ez a szlovák csapat nem legyőzhetetlen. Én hiszek abban, hogy a mi akaratunk tud érvényesülni.



A csapatunkban megvan a megfelelő rutin és fiatalos lendület, a kettő jó elegye hozhatja azt, hogy jó mérkőzést játszhatunk és győztesen térhetünk haza" - fejtette ki.



A sorsdöntő Eb-selejtezőn a Sopron Basket klasszisa, az egy meccsre visszatérő Fegyverneky Zsófia is segíti a csapatot.



"Az ő rutinja sokat jelenthet. Másik oldalról a rutinja mellett a tudása, nemcsak technikai, hanem taktikai téren is. Sokat jelenthet a sebessége, és még sorolhatnám azokat az elemeket, amiben ő mai napig is a legjobb vagy a legjobbak közé tartozik Magyarországon" - mondta a szövetségi kapitány, aki hangsúlyozta, nem szabad olyan lassan kezdeni, mint Hollandiában.



"A szlovákok egészen más játékstílust képviselnek, mint a hollandok. Fizikálisan is egészen mások. Egy biztos, hogy nekünk nem szabad olyan lassan kezdeni, mint ahogy Hollandiában tettük.



Ez a csapat sokszor játszott magas hőfokú mérkőzéseket is az első perctől koncentrálva. Sokkal több labdát kell a belső területre bejuttatnunk, és abból befejezéseket találnunk, illetve kihasználni azt a sebességet, amit az előbb említett Fegyverneky Zsófi fog adni a csapatnak" - összegzett Székely Norbert.



A magyar válogatott a júniusi Európa-bajnokság selejtező-sorozatának H csoportjában eddig egyszer legyőzte Szlovákiát, és kétszer vereséget szenvedett a holland csapattól. A kilenc selejtezőcsoportból győztesek és az öt legjobb második jut tovább.



A magyar válogatott az utolsó mérkőzésén győzelmi kényszerben lép pályára, ráadásul a sorsa nem a saját kezében van, mivel számítanak a további mérkőzések eredményei is. Egy nagy arányú sikerrel - mint az MKOSZ honlapja kifejti - ugyanakkor reális továbbjutási esély teremthető. A Szlovákia-Magyarország találkozó csütörtökön 18 órakor kezdődik.



A júniusi Eb-nek a spanyolországi Valencia és a franciaországi Strasbourg ad otthont. A két házigazda válogatott automatikusan résztvevője a kontinenstornának.

Borítókép: facebook/Magyar női kosárlabda-válogatott