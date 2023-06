"A csarnokban és a hotelben is egyre többek köszönnek, és bevallom, jólesik ez a megbecsülés, és az, hogy az emberek megsüvegelik a csapat teljesítményét" - mondta a pénteki sajtótájékoztatón Ljubljanában a szakvezető.



"Sok versenyen jártam már a válogatottal, de először érzem azt, hogy felnéznek ránk, sőt, még tartanak is tőlünk. Ez a siker átütötte az emberek ingerküszöbét, és óriási büszkeség ezt a címeres mezt viselni" - jelentette ki Székely Norbert, hozzátéve, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált a nemzeti együttesnek az elődöntőbe jutáshoz.



A kapitány szokásához híven egy idézettel folytatta, mely szerint "ez nem a vég kezdete, de talán a kezdet vége".



"Ezt Winston Churchill mondta London bombázásakor, és bízom benne, hogy mi is így fogjuk érezni, amikor holnap a spanyolok +megbombáznak+ bennünket" - fejtette ki.



Székely Norbert a hetedik mérkőzésére készül szakvezetőként a spanyolok ellen, de ezek közül csak a legutóbbit, a hónap elején Sopronban vívott felkészülési meccset nyerte meg a válogatott.



"Az egy jó kiindulási alap, amely ott lesz nálunk a fejekben és lábakban, de csak az elődöntő első három percében. Aztán utána már a taktikai és egyéb elemek határozzák majd meg a játékot" - tette hozzá.



A csapatkapitány Dubei Debóra azzal kezdte, lassan felfogják társaival, hogy milyen magasságokban járnak már.



"Eleinte felfoghatatlan volt ez a siker, de az éjszaka már nagyon jól aludtam, és úgy tűnik, mindenkinek eljutott a tudatáig, hogy mit vittünk véghez, és 26 év után elődöntőbe juttattuk a csapatot. Ez óriási dolog, de van még teendőnk" - mondta a negyeddöntőben a csehek ellen győztes kosarat szerző játékos, majd rátért a folytatásra:

"A felkészülés kezdete óta mindig részcélokat tűztem ki a lányok elé, igyekszünk a következő feladatra fókuszálni. Most azt mondom nekik, hogy örömjáték kell a spanyolok ellen, mert nincs veszítenivalónk" - jelentette ki a SERCO UNI Győr kiválósága.





A magyar-spanyol elődöntő szombaton 17.45 órakor rajtol a Stozice Arenában.

Borítókép: Ales Beno/Anadolu Agency via Getty Images