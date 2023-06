A szakvezető az MTI érdeklődésére felidézte, hogy amióta két éve kinevezték, már az ötödik meccsére készül Székely Norbert együttese ellen.



"Két meccset vívtunk az Eb-selejtezőcsoportban, aztán két felkészülési mérkőzést nemrég Sopronban, és mindegyik nagyon kemény volt. Igazi háborúra készülünk az elődöntőben, ahol azért kicsit más lesz a helyzet, mint korábban. Nagy lesz a tét, éremért zajlik majd a meccs, meglátjuk, melyik csapat hogy kezeli ezt" - mondta az 56 éves tréner, aki háromszor nyert Euroligát az orosz Jekatyerinburggal, és klubcsapataival orosz, spanyol és olasz bajnoki címmel is büszkélkedhet.



A spanyolok egyik legjobbja, a kétszeres Európa-bajnok Queralt Casas arról beszélt: egyáltalán nem lepte meg, hogy a magyarok várnak rájuk a négy között.



"Nagyon jól ismerjük a magyarokat, az utóbbi években remek válogatott alakult ki náluk. Az Eb-selejtezőkön és a barátságos mérkőzéseken is tapasztalhattuk, hogy egységes és jól felépített csapatot alkotnak. Lehet, hogy nincs igazi szupersztárjuk, de nagyon összeszokottak, és mindig veszélyes ellenfelek" - mondta a 30 éves játékos, majd mesélt a 2018/2019-es idényről is, amelyet a Sopron Basketnél töltött.



"Éppen nehéz időszak volt a karrieremben, de csodálatosan éreztem ott magam, a klub, a társak és a szurkolók is nagyszerűek voltak. Csak szép emlékeim vannak Sopronból, és most is láttam a magyaroknál ismerős arcokat" - tette hozzá a Valencia játékosa.





A magyar-spanyol elődöntő szombaton 17.45 órakor rajtol a Stozice Arenában, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images