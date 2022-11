A magyar női kosárlabda-válogatott 77-66-ra kikapott a spanyol együttestől vasárnap Huelvában az Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában.

Eredmény:

4. forduló, C csoport:

Spanyolország-Magyarország 77-66 (17-16, 26-13, 17-18, 17-19)

A magyarok a kvalifikáció tavalyi nyitányán négy ponttal kikaptak a favorit spanyoloktól Szekszárdon, majd 115-58-as, kiütéses győzelmet arattak Izlandon. Csütörtökön aztán 99-40-re nyertek Temesváron a románok ellen, majd idei utolsó meccsükön Huelvában léptek pályára a százszázalékos mérleggel éllovas spanyolok ellen.

Székely Norbert szövetségi kapitány együttesének szombaton egy kis tengerparti séta is belefért a portugál határhoz közeli városkában, ahol Miguel Mendez tanítványai annak a tudatában léptek pályára, hogy siker esetén - továbbá ha Románia kikap Izlandon - már biztosan Eb-résztvevők. A négyszeres Európa-bajnok, az elmúlt években olimpiai és világbajnoki döntős spanyolok bő két perc elteltével találtak először a gyűrűbe, amikor a vendégek 4-0-ra vezettek. A spanyol csapat 5-7 után egy 8-0-ás rohammal ellépett, főként a Sopronban is megfordult Queralt Casas révén. A magyarok azonban nem szakadtak le, és 18-17-nál a 12. percben már ismét náluk volt az előny. Újabb hibák és labdaeladások következtek, így kisvártatva 26-19 állt az eredményjelzőn, majd tíz pontra nőtt a különbség (39-29), a nagyszünetben pedig 43-29 volt az állás.

Térfélcsere után ismét a Romániában is remekelt Kiss Virág vette vállaira a gárdát, a pécsi center bedobta nyolcadik pontját, és a magyarok tartották a 13-14 pontos távolságot. A harmadik negyedet sikerült megnyerni, mivel Studer Ágnes és a honosított Goree Cyesha is elkapta a fonalat, az utolsó felvonás 60-47-ről indult. Kányási Veronika második triplájával nyolc pontra csökkent a hátrány (60-52), majd Studer Ágnes és Dombai Réka is fontos hármast dobott. A gárda tartása a hajrában is megmaradt, a tisztes vereséggel távozó válogatott legjobbja Kiss lett 14 ponttal. A magyarok négy meccs után két-két győzelemmel és vereséggel állnak a C csoportban, legközelebb februárban lépnek pályára Izland ellen, és továbbra is jó esélyük van arra, hogy csoportmásodikként kijussanak a kontinenstornára.

A 2023-as, szlovén-izraeli közös rendezésű Eb-ről a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt kizárta Oroszországot és Fehéroroszországot, így az F és az I csoportból már csak a csoportelsők kerülnek az Eb-re, a csoportmásodikok biztosan nem. A maradék nyolc csoport másodikjai közül a legjobb négy csatlakozik majd a tíz csoportgyőzteshez és a két rendezőhöz - amennyiben egyik rendező ország sem kvalifikálja magát a selejtezőből. Ha megteszi, akkor ez további csoportmásodikok kijutását jelentené.



Az Eb-selejtező hátralévő magyar mérkőzései:

február 9.: Magyarország-Izland

február 12.: Magyarország-Románia

Borítókép: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége