A 23 éves játékos hétfőn az M1 aktuális csatornának elmondta, több áttörést hozott számára a 2023-as esztendő.



"A UConn egyetemen az volt a cél, hogy draftoljanak a WNBA-be, ahol a legjobb újoncötösbe kerülés már csak hab volt a tortán. Én mindig kisebb célokat tűztem ki magam elé, de az túlszárnyalta az álmaimat, hogy a 16. drafthelyről kezdőember legyek. Jól éreztem magam a Minnesota Lynxnél, segítőkész és befogadó volt mindenki, pályán kívül is sokat voltunk együtt, és számítottak rám" - mesélte a pécsi játékos, aki amerikai csapatával a WNBA negyeddöntőjéig jutott.

A 193 centis játékos közölte, első kosara a WNBA-ben örök emlék lesz, és mivel az ellenfelek magas embereit kellett fognia, olyan klasszisokon védekezett, mint Breanna Stewart, A'ja Wilson vagy Brittney Griner. Tetszett neki az is, hogy támadásban sokat volt nála a labda, és gyakran neki kellett megtalálnia az üres embereket irányítóként. Néhány hónap alatt 40 mérkőzést vívott a Lynx-szel, amely négy évre szerezte meg őt, ebből eddig egy telt el.

"Tavaly november óta a kosárlabdával telnek a mindennapjaim. Az egyetemi szezon után jött a draft, a WNBA, egy hetet töltöttem Magyarországon a családdal, utána indultam tovább Olaszországba a Schióhoz. Új klubomnál jelenleg a beilleszkedés zajlik, ismerkedem a csapattársakkal és a stílussal, elvégre öt éve nem játszottam európai kosárlabdát" - fejtette ki a 125-szörös válogatott Balázs Hajnalka lánya.

Saját véleménye szerint sokoldalúsága az egyik nagy előnye, mivel 4-es és 5-ös poszton is bevethető, de szeret kívülről dobni és betörni is. A Schióval pedig egy újabb álma vált valóra, mivel az Euroligában is bemutatkozhatott.

Ami a válogatottat illeti, Juhász Dorka kijelentette, követte a júniusi - magyar negyedik hellyel zárult - Európa-bajnokságot és a februári olimpiai selejtező csütörtöki sorsolását is.

"A spanyol és a japán csapattal, valamint az amerikai előselejtező első helyezettjével találkozunk Sopronban, nem egyszerű a csoportunk, de itt a lehetőség hazai pályán, lehet nagyokat álmodni. Előtte viszont novemberben még Eb-selejtezőket játszunk, egyelőre ez most a prioritás" - tette hozzá.

