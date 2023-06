Nemcsak a pályán, hanem a szakmai stábban is igazi csapatmunka folyik Iványi Dalma szerint, aki segédedzőként működik közre a magyar női kosárlabda-válogatottnál az Európa-bajnokságon.

A tízszeres magyar bajnok irányító a ljubljanai történések kapcsán először a sikerrel megvívott csoportkörről beszélt az MTI-nek.



"Nagyon kiegyenlített csoportot nyertünk meg. Előzetesen úgy készültünk, hogy a nyitómeccsen győzni kell Szlovákia ellen, mert akkor megvan a továbbjutás, és egy teherrel kevesebb van a vállakon. A törökökről és a szerbekről tudtuk, hogy nagyon erősek, és nekem nagyon tetszett, hogy a törököktől elszenvedett egypontos, fájó vereség után szépen vissza tudtunk jönni, és látszott a lányokon az elszántság és a motiváltság. Tanultunk az apró hibákból, és már a következő meccsen ki tudtuk őket javítani a szerbek ellen. Utólag talán kellett is az a pofon, hogy utána így tudjunk játszani, egy ilyen hosszú tornán az lehet eredményes, aki minden helyzetre jól tud reagálni" - jelentette ki a 47 éves szakember.



A 134-szeres válogatott klasszis elárulta, hogy a három segédedzőnek nincs élesen elhatárolt feladatköre, sokszor ötletelve, brainstorming-szerűen segítik a kapitány munkáját.



"A meccsek közben minden a hatékonyságról szól, ilyenkor alapvetően Cziczás Laci kommunikál Székely Norbival, a félidőben pedig mindenki el tudja mondani pár mondatban a meglátásait. Kovács Andival sok papír alapú statisztikát vezetünk arról, hogy melyik támadás működik, vagy hol +lyukadunk ki+ védekezésben, ezekhez is vissza lehet nyúlni a nagyszünetben. A hatékonyságunk kulcsa az, hogy átjárhatóak a szerepek, és a kispadon is igazi csapatmunka zajlik" - fejtette ki az első magyar WNBA-játékos. "Mondok egy példát: vasárnap a félidőben úgy láttam, hogy a szerb centerek nem voltak hatékonyak kívülről, ezért felhívtam a figyelmet, hogy a mi centereink bent maradhatnak, és onnan semlegesíthetik a betöréseket. Ezzel aztán arra kényszerítettük az ellenfelet, hogy passzolja ki a labdát, mi pedig megnézhettük, hogy meg tudnak-e verni minket külső dobásokkal. És bebizonyosodott, hogy nem."



Iványi Dalma egy másik "műhelytitkot" is megemlített:

"Saját játékosmúltamból tudom, hogy az is segíthet, amikor egy információt másik embertől hall a csapat. A vezetőedzőhöz hozzá vannak szokva, folyamatosan ő beszél, és amikor krízishelyzetben a játékosoknak beszűkül a tudatuk, akkor hatékony lehet, ha nem csak ugyanazt a hangot hallják, még akkor is, ha a másodedző is ugyanazt mondja" - tette hozzá.



Az elmúlt évtizedekben megfigyelhető változásokról szólva az ötször az év játékosává választott ex-kosaras úgy vélekedett:

"A húsz évvel ezelőtti és a mai kosárlabda között a legszembetűnőbb különbség az, hogy sokkal fizikálisabb és gyorsabb lett a játék. Emiatt nehéz 40 percig a pályán tartani valakit, így pedig nagyobb lett a rotáció a csapatoknál, és a cserék közül is mindenkinek próbálják megtalálni a szerepét. Ugyanakkor azt is érzem, hogy egyre kevesebb a vezéregyéniség, az európai kosárlabda - az amerikaival ellentétben - inkább az egységesítés felé halad. Szerintem a végén azok a csapatok tudnak majd odaérni, amelyek jól ötvözik a csapategységet azzal, hogy van egy-két olyan húzóemberük, akiknek a hajrában nem remeg meg a keze, és el tudnak dönteni egy mérkőzést" - mondta Iványi Dalma.







A magyarok csütörtökön 12.15 órakor csapnak össze a csehekkel a negyeddöntőben, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

