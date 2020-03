A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke Kocsis Máté bejelentette, hogy az olimpiai selejtezőtornát, az eredeti időpontban, de nézők nélkül rendezik meg a koronavírus járvány miatt. Nemcsak a magyarországi, de a Montenegróban, valamint a Spanyolországban rendezendő olimpiai selejtező torna is zártkapus lesz a járvány miatt.



A Szövetség tájékoztatását változatlan formában tesszük közzé.



"A mai napon tárgyaltunk a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnökével, Dr. Hasszan Musztafával, a Győrben rendezendő olimpiai selejtezőről, tekintettel arra, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatban a magyar kormány az egész országra kiterjedő veszélyhelyzetet hirdetett – mondta el Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.



Bár a magyar női válogatott és a szurkolók miatt is nagyon szerettük volna, hogy az eredeti terveknek megfelelően, ötezer néző előtt kerüljön sor a kvalifikációs tornára, büszkék voltunk rá, hogy elnyertük a rendezést, de ez most nem valósulhat meg, mert az emberi életnél, az egészségnél és a biztonságnál, nincs fontosabb. A selejtező zárt kapus lesz, de az IHF-fel egyetértésben az eredeti helyszínen és időpontban. Az MKSZ számára a sportággal kapcsolatos kötelezettségein és elhivatottságán túl kiemelt jelentőségű a magyar kézilabdázás valamennyi szereplőjének, valamint a szurkolók egészségének védelme, és elkötelezett a veszélyhelyzeti joggyakorlat és a jogszabályok betartása mellett. Kérünk minden szurkolót, értse meg a döntésünket, és a televízión keresztül kísérje figyelemmel a tornát, szorítson a magyar sikerért!"



