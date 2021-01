Győzelmet vár az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésén Raksányi Krisztina, a női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya.

"Csak akkor van esélyünk kijutni az Eb-re, ha megverjük a szlovákokat február 4-én. Jó előjelnek tartom, hogy 2019 novemberében legyőztük őket Sopronban" - mondta a 29 éves játékos szerdán az M4 Sport Sporthíradó című műsorában.

"A csoportokból a győztesek mellett az öt legjobb második utazhat az Eb-re, és a mi sorsunk a többi mérkőzéstől is függhet. Ha győzünk Pöstyénben, majd két nappal később a szlovákok megverik a hollandokat, akkor még csoportelsők is lehetünk. Ha február 6-án a hollandok nyernek, akkor pedig másodikként juthatunk tovább" - fejtette ki.



A spanyol Tenerife kosarasa arról is beszélt, hogy noha a válogatott jövő hétfőn kezdi meg a felkészülést, ő csak később tud csatlakozni, mivel jövő pénteken még bajnoki meccset játszik.



A júniusi Európa-bajnokságnak a spanyolországi Valencia és a franciaországi Strasbourg ad otthont. A két házigazda válogatott automatikusan résztvevője az Eb-nek.



A H csoport állása:



1. Hollandia 5 pont

2. Magyarország 4

3. Szlovákia 3



A további program (Pöstyén):



február 4.: Szlovákia-MAGYARORSZÁG 18.00

február 6. Hollandia-Szlovákia 17.30

Borítókép: Omar Marques/Anadolu Agency/Getty Images