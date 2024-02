Az MTI-nek adott interjúban az MKOSZ vezetője először a spanyolok elleni, drámai mérkőzést elevenítette fel:



"Én is átéltem ilyet játékosként, igaz, a pályán egyszerűbb a helyzet, mert az ember nem tud annyi mindenre figyelni, mint a lelátóról vagy a tévék előtt. Az biztos, hogy ha elindul egy ilyen lavina, azt nehéz megállítani. Az első félidőben mi irányítottuk a meccset, ezt elősegítette, hogy voltak gyors indításaink, nehéz kosarak estek be, Studer Ágnes pedig hibátlanul játszott. A szünet után viszont a spanyolok lassabb, kontrolláltabb játéka kezdett érvényesülni, a zónavédekezésük pedig tovább lassított bennünket" - értékelt a tavaly megválasztott elnök. "Mivel frissek még az élmények, mindenkiben a csalódottság dominál. Idő kell ennek a feldolgozásához, hogy visszazökkenjünk a való világba, és ennek a szereplésnek a pozitív részeit is lássuk. Az élet megy tovább, a női válogatottnak feladatai vannak, és célokat kell kitűznie maga elé, hogy lendületet és motivációt nyerjen. Ez kell, hogy éltesse a lányokat, emlékezniük kell azokra a pozitív részekre, amelyek mind a három soproni meccsen megvoltak."

Báder Márton közölte, Kanada ellen rossz teljesítményt nyújtott a csapat, az ellenfél borzasztó dominanciája minden statisztikai adatban megmutatkozott, mégis 25 pontról a végén 12-re csökkent a hátrány, és egy szépen kozmetikázott végeredmény lett. Ezt követően a japánok ellen végig taktikusan játszva, "óriási hangulatban" nyert a válogatott, és a spanyolok ellen is olyan dominanciát mutatott a mérkőzés nagy részében, amire lehet építeni.

"Nem véletlenül nevezte a FIBA halálcsoportnak a sopronit, a négy selejtezőtorna közül messze ez volt a legkiegyenlítettebb és legszínvonalasabb. Nincs olyan ember, aki meg tudta volna jósolni, két játéknap után sem lehetett tudni, hogy mi lesz, illetve hogy nekünk kevés lesz az egy győzelem. Számunkra két pozitív kimenetele is lehetett volna a harmadik napnak, de Kanada nem győzte le Japánt, amivel kijuttatott volna minket az olimpiára, illetve sajnos mi sem nyertünk. A soproni 120 percből az utolsó 15-öt leszámítva egy nagyszerűen küzdő és magas szinten kosárlabdázó válogatottat láttunk, ebből kell táplálkozni" - hangsúlyozta.

Arról, hogy a meccs utáni nyilatkozatában Határ Bernadett lemondta a válogatottságot, az MKOSZ első embere úgy vélekedett:

"Nagyon kevés embernek van tapasztalata arról, hogy egy ilyen kudarc után milyen odaállni egy kamera elé. Nem hinném, hogy ezt bárki jól kezelné a teljes fizikai és pszichés fáradtság, valamint a friss csalódás közepette. Ilyenkor a játékosok gyakran egyfajta önkívületi, sokkos állapotban vannak, és nem venném készpénznek az elhangzottakat. Határ Betti óriási értéke a magyar kosárlabdának, unikális játékos Európában és a világon is, a legjobb korban van 29 évesen, és noha megértem a csalódottságát, nem szeretnék róla lemondani. Erről majd személyesen is fogok vele beszélni. A játékosoknak most talán a média szempontjából egy kis egyedüllétre van szükségük. Ezen a gyászon úgy tudunk majd túllendülni, ha győzelmeket aratunk, és sikereket érünk el."

Az elnök kifejtette, a honosítás elképzelhető a jövőben, de először ki kell értékelni ezt az olimpiai ciklust, és utána meghozni azt a szakmai döntést, hogy merre tovább.

"Látszik, hogy kiváló centersorunk van, és ezen a világszínvonalú tornán a hátvédeink is helytálltak, de talán tőlük kicsit hiányzott a konzisztens és stabil játék. A vereséget azért is nehezebb kezelni, mert a sportolók úgy érzik, hogy az emberek elfordulnak tőlük. Jelen esetben én azt szeretném, ha nem éreznének így, mert továbbra is rengetegen támogatják őket, köztük mi, a kosárlabda-társadalom is" - emelte ki, majd rátért a soproni torna "utóéletére":

"Lesz írásbeli és szóbeli beszámoló a szövetségi kapitány részéről a szakmai bizottságnak, s ezt majd az elnökség is megtárgyalja. Én is el fogok beszélgetni Norbival. Egyelőre nem akarok érzelmeket, érzéseket, gondolatokat kinyilvánítani, mert lehet, hogy nem helyesek, hiszen tisztában kell lennünk objektíven azokkal a dolgokkal, amik Sopronban történtek. Nagyon szép utat járt be a válogatott, hiszen egy csodálatos U19-es világbajnoki szereplést követően kialakult egy mag, és az utánpótlás korosztályból egy európai szinten meghatározó felnőtt válogatott lett. Ezt a progressziót is figyelni kell." - fogalmazott.

Báder Márton kitért arra, hogy így is lehet magyar kosárlabda-válogatott a párizsi játékokon, mivel a női és férfi 3x3-as csapat is selejtezőt játszik tavasszal.

"Innentől nekünk ezt kell támogatnunk. A női csapatnak két lehetősége lesz kijutni a hongkongi és a debreceni selejtezőben, a fiúknak csak az utóbbin, ahol 16-16 csapatból nemenként három szerez kvótát. A bajnoki szünetekben igyekszünk majd kivenni a lányokat, akik egyébként most hétvégén egy franciaországi tornán szerepeltek. Persze hátrányban vagyunk azokkal a nemzetekkel szemben, amelyek kiemelik az érintett játékosokat az 5x5-ös játékból, és egész évben csak erre készülnek. Ezzel együtt mindent megteszünk azért, hogy kijussunk Párizsba, ezért szerepel a magyar válogatottban honosítottként a 193 centis amerikai Beatrice Mompremier" - fűzte hozzá.