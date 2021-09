A Tokióban olimpiai bajnok Napheesa Collier helyett a szintén amerikai Sheylani Peddyvel kezdi meg a kosárlabdaszezont a női bajnokságban címvédő Sopron Basket.

A klub szerdai tájékoztatása szerint a döntés hátterében egészségi okok állnak.



"Teljesnek mondható keretet jelentettünk be jó néhány hónappal ezelőtt, ám Napheesa Collier a WNBA szezont követően, egészségi okokra hivatkozva még decembertől sem tud a rendelkezésünkre állni" - kezdte Török Zoltán ügyvezető.

"Ráadásul Briann January és csapata, a Connecticut Sun fantasztikusan teljesít a WNBA-ben, ami azt jelenti, hogy akár a teljes október folyamán nélkülöznünk kell irányítónkat. Ezért szükségszerűvé vált, hogy lépjünk. Gáspár Dávid vezetőedzővel áttekintettük, mit is tehetnénk, és valamennyi tényezőt figyelembe véve Shey leigazolása mellett döntöttünk."



Török Zoltán kifejtette, hogy a 24 éves Colliert az egész szezonra szerződtették, és december 1-től is a játékosuknak tekintik őt, s ennek megfelelően fognak eljárni vele kapcsolatban.



A 32 esztendős Peddy öt nappal az utolsó phoenixi mérkőzését követően csatlakozik majd a soproniakhoz.



Az ügyvezető elmondta, hogy a magyar válogatott Határ Bernadett lassan visszatérhet a pályára, ám a szerb Jelena Brooks sérülése makacsnak tűnik, így az ő játéka egyelőre bizonytalan. A nyáron a korosztályos csapatból felkerült és a debreceni U19-es világbajnokságon bronzérmes Sitku Zsuzsanna pedig - a tavaly elhunyt, 149-szeres válogatott Sitku Ernő lánya - a felnőtt keret teljes értékű tagja lesz a szezon során.

Sheylani Peddy: Egy későn érő hátvéd

Ahogy ügyvezetőnk is említette, a 32 éves játékos pályafutása nagyban hasonlít az egykori soproni közönségkedvenc, Vonnie Turner karrierjének alakulására. A Phoenix Mercury vajkezű hátvédje alulértékelt játékos hírében állt, akit pályafutása kései szakaszában „fedeztek fel”. Izraeli, osztrák, német klubok után az Euroligában a TTT Riga együttesében robbant be igazán a nemzetközi színtéren, ahol nem csak a pontok szállítása terén, de a lepattanók begyűjtésében és a társak kiszolgálásában is jeleskedett. A lettek vezéreként figyeltek fel rá a WNBA-ben is, holott már 2012-ben kiválasztotta a Chicago Sky. A Washington Mystics színeiben debütált 2019-ben, ahonnan Phoenixbe vezetett az útja. A Mercuryban közel 18 percet töltött pályán az idei WNBA alapszakasz során, olyan játékosok mellett, mint Diana Taurasi, Brittney Griner, Skyler Diggins-Smith, Kia Nurse, vagy a korábban a mi sorainkat erősítő Bria Hartley és Megan Walker.

Névjegy

Sheylani „Shey” Peddy

1988. október 28.

Magasság: 170 cm

Poszt: hátvéd

Nemzetiség: Amerikai

Borítókép: Sopron Basket