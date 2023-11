"Alapvetően mindannyiunk életéből hiányzik, hogy az Euroliga-szintéren is megméressük magunkat. Hiányoznak az utazások, az Euroliga-mérkőzésekkel járó örömök, még talán a vereségek utáni bánkódás, és az abból újraépítkezés is " - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a szakvezető.



A legutóbbi nyolc befejezett bajnokságot megnyerő, az Euroligában 2018-ban ezüst-, tavaly aranyérmes soproniak a mostani idényben anyagi okok miatt nem szerepelnek a nemzetközi kupaporondon.



Edzőjük szerint elfogadták a helyzetet és ez nincs jelen a mindennapjaikban, sőt így nagyobb fókusz jut a magyar ellenfelekre, és próbálják ebből a legtöbbet kihozni.



"Mozgalmas éveken vagyunk túl, és mindenki pozitívan gondol erre vissza, de más típusú kihívás az idei: több idő jut az edzésmunkára, a fiatalok fejlesztésére" - magyarázta.



Egy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy a szerb Aleksandra Crvendakic, az amerikai Beatrice Mompremier és Határ Bernadett is Sopronba igazol. Gáspár Dávid leszögezte, a három remek játékos érkezése nyilvánvalóan erősítést jelent számukra, hiszen mélyült a rotációjuk, minőségi edzéseket tudnak végezni, és mindez pozitív irányba lendítette őket.



"A beépítésük még folyamatban van, össze kell szokniuk a játékosoknak, rá kell érezni arra, hogy a játékkapcsolatok miként fognak kialakulni, hogyan érünk össze csapattá. Nyilván ez a legfontosabb. A korábbi években is ez jellemzett minket, és idén is ez a cél. Ezen nap mint nap dolgozunk" - nyilatkozta.



A tréner hangsúlyozta, erősíteniük kellett ahhoz, hogy minden riválisukkal felvegyék a versenyt, és biztos benne, hogy komoly meccsek jellemzik majd az idei szezon hátralévő részét is.



A Sopron három győzelemmel és egy vereséggel áll a női NB I tabelláján.

