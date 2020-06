A VBW CEKK Cegléd szerződtette Tinara Moore-t, aki legutóbb a spanyol női kosárlabda-bajnokság legjobbja lett.

A klub keddi tájékoztatása szerint a 24 éves amerikai játékos a Central Michigan egyetem után Spanyolországban légióskodott előbb a Valencia, majd legutóbb a Cadi La Seu csapatában. A koronavírus-járvány miatt idő előtt lezárult szezonban ő lett a liga legjobbja (MVP), és az All Star-ötösbe is beválasztották.



Moore az Európa Kupában már szerzett tapasztalatot a magyar együttesek ellen, mivel a csoportkörben a DVTK és a PEAC ellen is játszott. A miskolciak ellen hazai pályán 16 ponttal és 8 lepattanóval csapata legobbja lett, mint ahogy a visszavágón is (17 pont, 8 lepattanó). A PEAC elleni párharcban ugyancsak ő volt a Cadi La Seu ásza, 14 és 16 ponttal, illetve 7 és 8 lepattanóval. Az összes Európa Kupa meccset nézve átlagosan 12,6 pontot és 8,5 lepattanót szerzett.



A ceglédieket erősíti a folytatásban az elmúlt évek csapatkapitánya, Kobolák Cintia is.

