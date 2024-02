24 gárda 12 találkozót tud le magyar idő szerint csütörtök hajnalban – ezen párharcok előzetesei következnek, hosszabb-rövidebb kiadásban!

Boston Celtics - Brooklyn Nets

A találkozó érdekességét és pikantériáját nem csupán az adja, hogy a Keleti-konferencia tagja mindkét franchise, hanem az is, hogy ugyan fordított pályaválasztás mellett, de egy nappal korábban összefutott már egymással a két csapat. A Barclays Centerben könnyed, 8 pontos bostoni diadal született, Jayson Tatum, Jalen Brown és Jrue Holiday vezetésével, s még azt is elbírta a C’s, hogy Porzingis nem lépett pályára kisebb sérüléséből fakadóan. Látva a magyar idő szerint szerda hajnali ütközetet, nehéz azt vizionálni, hogy a Nets éppen a liga legjobb hazai mérlegével (25-3) rendelkező Boston otthonában okozna meglepetést. Főként akkor valószínűtlen ez a forgatókönyv, ha Ben Simmons ezúttal sem kerül bevetésre.

Denver Nuggets - Sacramento Kings

Két, magas oktánszámú támadógépezet találkozik egymással akkor, amikor a Denver Nuggets fogadja a Sacramento Kings együttesét. A majdnem tripla-duplát átlagoló Nikola Jokics vezette címvédő a Milwaukee elleni vereség után mindenképpen javítani szeretne, amire a Suns elleni vereség másnapján érkező Kingsszel vívott csörte jó esélyt is kínál. Kulcsfontosságú lesz, miként tudja lassítani a liga hatodik legkevesebb pontját kapó coloradói csapat a Fox – Sabonis tandemet, amely a Sacramento játékának az alfája és omegája, ha nekik nem megy, középszerű a Kings is.

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers

A Golden State Warriors azt az LA Clipperst fogadja, amely a liga egyik legjobb formáját futja az elmúlt hónapokban. A Warriors utóbbi heteire sem lehet panasz, elsősorban Steph Curry zseniális, 40 pontokat hozó estéinek következtében, ráadásul hazai környezetben rendre jobban teljesítenek, mint idegenben. Ettől még a liga egyik élcsapatával szemben nem lesz könnyű dolguk, különösen akkor nem, ha a Kawhi Leonard, Paul George, James Harden trió a legszebbik arcát mutatja. A játéknap egyik rangadójának ígérkező csörte az All-Star Gála miatti pihenő hangulatát alapjaiban határozhatja meg, mindkét oldalon.

Az NBA-játéknap további mérkőzéseinek rövid előzetese:

Továbbra is hiányzó kulcsemberek (Anunoby és Randle) nélkül igyekszik megszakítani 3 meccses nyeretlenségi szériáját a Knicks, méghozzá annak az Orlandónak a vendégeként, akiktől idén már kétszer is kikaptak. A korábbi Euroliga-MVP érkeztével megtáltosodó, egymás utáni meccseket nyerő Charlotte a szenvedő, ám Play-In pozícióra hajtó Hawks-ot fogadja, a 76ers – Heat párbaj pedig bravúrgyőzelmek után járó csapatok mérkőzése lesz – a Philly a Clevelandet, a Miami pedig a Bucks gárdáját verte, utóbbi csata után nem jut pihenőnap a Jimmy Butlert szerda hajnalban nélkülöző floridaiaknak. A 2024-es naptári évben hullámzóan teljesítő Pacers Torontóban igyekszik megint a jobbik arcát mutatni, a Cleveland pedig a Philly-által lezárt 9 meccses győzelmi széria után térne vissza a győzelem ösvényére, a szomszédvári, Bulls elleni rangadón. A legutóbbi 7 fellépéséből 6-ot is győzelemmel abszolváló Pelicans a szenvedő Wizzards csapatát fogadva robogna tovább, miközben a Knicks fölött aratott, vitatott és a new yorki klub által meg is óvott diadal után az ezer sebből vérző Memphis vendégeként bizonyítaná kvalitásait a Rockets. Az utolsó 17 meccséből 13 győzelmet arató Suns a fiatalokra építő, a Phoenix-et 2021-ben Nagydöntőig vezető Monty Williams-edzette Pistons ellen nem kíván megégni, a Lakers pedig a formajavulást mutató D’Angelo Russel és a frissen igazolt Spencer Dinwiddie nyújtotta mélyebb keretben bízva igyekszik egymás utáni napokon győzelmet aratni a Markkanen vezette Jazz vendégeként.

Orlando Magic - New York Knicks

Philadelphia 76ers - Miami Heat

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

Toronto Raptors - Indiana Pacers

New Orleans Pelicans - Washington Wizards

Memphis Grizzlies - Houston Rockets

Phoenix Suns - Detroit Pistons

Utah Jazz - Los Angeles Lakers

(Fotó: Alex Goodlett/Getty Images)