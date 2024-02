Három mérkőzéssel folytatódik az NBA alapszakasza, az All Star-hétvége előtt most lépnek pályára utoljára a csapatok.

A Keleti konferencia harmadik helyén álló Milwaukee Bucks nincsen jó formában, a legutóbbi tíz mérkőzéséből hatot elveszített. A Heat 123–97-es verést mért a csapatra magyar idős szerint csütörtök hajnalban, ezt kellene valahogyan feledtetni a Grizzlies vendégeként. A Memphis pocsék hazai mérleggel (6–20) rendelkezik, Scotty Pippen Jr. visszatérhet a sérüléséből, a bokáját fájlaló Desmond Bane és a ujjsérüléssel küzdő Marcus Smart ugyanakkor nem bevethető. A Bucks-nál szintén sérülés miatt Damian Lillard és Giannis Antetokounmpo játéka is kérdéses.

A Golden State Warriors Chris Paul nélkül lép parkettre az Utah Jazz otthonában. A csapat legutóbb kikapott a Clippers-től (125–130), ám előtte nyolcból hetet nyert, a formára tehát nem lehet panasz. Stephen Curry a Clippers ellen is villogott, 41 ponttal zárt, ismét hátán viheti a csapatát. A Jazzt nem hátráltatja sérülés, a Keleti konferencia tabelláján ugyanakkor pont a még play-in helyen álló Warriorst üldözi, így kulcsfontosságú lenne a győzelem.

A Portland Trail Blazer és a Minnesota Timberwolves két napja már pályára léptek egymás ellen, akkor a Nyugati konferenciát vezető Wolvers nyert 121–109-re, most is a hasonló végkifejlet tűnik a legvalószínűbbnek. Annál is inkább, mert a Minnesota a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns és Rudy Gobert is kiváló formát mutat. A Trail Blazers ezt a szezont már elengedte, ami 15–38-as mérleggel nem is csoda, most a hangsúly az új csapat alapjainak a lerakásán van. Damian Lillard távozása nagy érvágás volt a csapatnak, a 2023-as drafton harmadiknak választott Scoot Henderson sem azt hozza, amit vártak tőle, szóval bőven van hová fejlődni.

Az NBA következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Memphis Grizzlies–Milwaukee Bucks (péntek 02:30, Tv: Sport1)

Utah Jazz–Golden State Warriors (péntek 03:00)

Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves (péntek 04:00)

Fotó: Getty Images / David Berding