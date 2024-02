Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga egyik legnagyobb ikonja, LeBron James az All-Star gála után tartott sajtótájékoztatót, melyen elhintette, hogy hamarosan eljöhet számára a befejezés. A Los Angeles Lakers 39 éves kiválósága 21. NBA-szezonját tapossa jelenleg, ő a liga pontrekordere, de a jövőjének kérdését még mindig homály fedi, az sem biztos, hogy a következő idényben is az aranysárga-lilákat erősíti majd.

James elárulta, úgy érzi, nem sok szezon van már benne és nem tudja még, hogyan jelentse be majd a visszavonulását, esetleg hirtelen, vagy egy idény előtt, hogy el tudjon búcsúzni mindentől és mindenkitől. A bizonytalanság ellenére továbbra is elkötelezett a Lakers és a Team USA iránt, amely nyáron Párizsban szeretne olimpiai aranyérmet nyerni. A 39 éves legenda ebben a szezonban 24,8 pontot, 7,2 lepattanót és 7,8 gólpasszt átlagol mérkőzésenként, s noha ezek a számok nem a legimpozánsabbak, muszáj leszögezni, hogy egy bokasérülés is nehezíti most az évét.

A kosárklasszis a 20. All-Star-gáláján lépett parkettre, amivel rekorder lett, noha pont a sérülése miatt csak az első félidőben kapott perceket, s beszélt a hétvége tapasztalatairól is. Szerinte is ki kell valamit találni a gálával kapcsolatban, mert ugyan játékosként szórakoztató fel és le szaladgálni a pályán, de ez a pontzuhatag nem tesz jót a kompetitív szellemüknek. Az mindenképpen jó dolog, hogy senki sem sérült meg a meccsen, illetve azok állapota sem romlott, akiknek volt valamilyen problémájuk, úgyhogy ez egy összetett kérdéskör.

(Borítókép: Justin Casterline/Getty Images)